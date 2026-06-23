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Esposa do Raphinha rebate declaração do Vampeta: 'Um absurdo'

Natália se pronunciou através do 'Daily do Garotinho'

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 14:24
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Natália Belloli, esposa do Raphinha se pronunciou após declaração de Vampeta sobre supostos problemas pessoais e financeiros do astro do Barcelona
Natália Belloli, esposa do Raphinha se pronunciou após declaração de Vampeta. (Foto: Reprodução)

O ex-jogador Vampeta afirmou, no último domingo (21), que o atacante Raphinha, do Barcelona e da Seleção Brasileira, enfrenta dificuldades financeiras e familiares durante entrevista ao podcast "Red Cast". Com a repercussão negativa, a esposa do atacante, Natália Bellolli, quebrou o silêncio para o portal 'Daily do Garotinho'. Além de desmentir as declarações, a esposa de Raphinha classificou como absurda a fala do pentacampeão em 2002.

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    — De verdade, acho um absurdo eu ter que falar sobre a minha vida financeira. Se nós ganhássemos atualmente apenas 10% do que o Raphinha ganha, já seríamos muito abençoados. Não vejo necessidade de expor isso nas minhas redes sociais, pois tenho total noção da realidade social em que vivemos. Se eu fizesse um post dizendo: 'Olha, não estou pobre, continuo rica, iriam me chamar de sem classe. Achei que a história morreria, mas esses boatos já chegaram à Espanha, e todos estão achando que estamos passando necessidade — disse a esposa do astro do Barcelona.

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    Natália aproveitou a oportunidade para desmentir também uma notícia sobre o pai do atacante, que supostamente, estaria decepcionado com o camisa 11 pelo fato dele ter começado a contar com a ajuda do sogro (pai da influenciadora). A publicação ainda dizia que, na partida contra o Haiti, os dois teriam assistido ao jogo no mesmo setor, porém, afastados.

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    — Os dois estão indo juntos para Miami agora — afirmou.

    Raphinha e a esposa, Natália Belloli, compartilham a imagem de uma chamada de vídeo com os pais do casal
    Imagem concedida de Natália Belloli, esposa de Raphinha, para o Daily do Garotinho (Foto: Reprodução)

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    Entenda a polêmica com a fala do Vampeta:

    Segundo Vampeta, pentacampeão pela seleção brasileira em 2002 e hoje comentarista de futebol, o jogador do Barcelona estaria contando com uma eventual transferência para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, para reverter a situação financeira. A revelação foi feita durante a Copa do Mundo, com Raphinha já fora do próximo jogo do Brasil contra a Escócia, marcado para quarta-feira (24), por causa de lesão na coxa direita.

    - Raphinha está com um problema sério familiar e financeiro também. Está rezando para ver se ele vai para o Al-Hilal, ele está com essa dificuldade - disse Vampeta no programa.

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    - É um problema dentro da família, isso chegou até a mim através de gente que convive em Barcelona. Está contando com a saída para o Al-Hilal pra dar uma reviravolta - completou.

    Pentacampeão do mundo em 2002, Vampeta atualmente trabalha como comentarista esportivo
    Vampeta disse que Raphinha passa por problema financeiro (Foto: Reprodução)

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