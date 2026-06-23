logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Tumulto durante transmissão de jogo da Copa deixa um morto na Jordânia

Confusão ocorreu em uma praça pública na capital do país, Amã

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
23/06/2026 10:34
Favorite o Lance! no Google
Torcida da Jordânia assiste a partida da Copa (Foto: George SAIF / AFP)
Torcida da Jordânia assiste a partida da Copa (Foto: George SAIF / AFP)
Ver Resumo da matéria por IA
Uma confusão durante a transmissão de uma partida da seleção da Jordânia na Copa do Mundo terminou com uma pessoa morta e outras oito feridas no centro de Amã, capital do país. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Uma confusão durante a transmissão de uma partida da seleção da Jordânia na Copa do Mundo terminou com uma pessoa morta e outras oito feridas no centro de Amã, capital do país. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters.

continua após a publicidade
  • Argélia conquistou sua primeira vitória nesta Copa do Mundo de 2026 (Foto: EFE/EPA/BENJAMIN)

    Jordânia x Argélia: veja os melhores momentos do jogo do grupo J da Copa do Mundo

    Copa 2026 - Melhores Momentos
    Há 2 horas
  • Messi saúda a torcida após mais uma vitória da Argentina na Copa

    Balanço do Grupo J da Copa: Argentina se classifica, e Argélia segue viva

    Copa do Mundo
    Há 8 horas
  • Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo

    Haaland ‘ignora’ França e minimiza duelo com Mbappé na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 36 minutos

    • O incidente ocorreu na Praça Hachemita, onde centenas de torcedores acompanhavam a partida entre a seleção Jordaniana e Argélia. Durante a movimentação da multidão, um tumulto foi registrado, provocando correria e congestionamento no local.

    Equipes de emergência prestaram atendimento às vítimas e encaminharam nove pessoas para hospitais da região. De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSD) da Jordânia, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros oito feridos sofreram lesões classificadas entre leves e moderadas.

    continua após a publicidade

    As autoridades ainda investigam as circunstâncias que levaram ao tumulto. Até o momento, não foi divulgado o que provocou a confusão que resultou na morte de uma pessoa e deixou outras oito feridas.

    Jordânia x Argélia

    A Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 na madrugada desta terça-feira (23), no Levi's Stadium, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

    continua após a publicidade

    Com o resultado, os argelinos somam os primeiros três pontos na competição e seguem vivos na briga por uma vaga nas oitavas de final. Já a Jordânia permanece sem pontuar e chega à última rodada pressionada.

    Na rodada decisiva, a seleção jordaniana terá pela frente a Argentina, em Dallas, enquanto a Argélia enfrentará a Áustria, em Kansas City. As duas partidas serão disputadas simultaneamente no próximo sábado (27), às 23h (de Brasília).

    Atacante da Argélia Gouri comemora gol contra a Jordânia (Foto: Stu Forster / AFP)
    Atacante da Argélia Gouiri comemora gol (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de apostas. Jogue de forma responsável

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Erling Haaland comemora o segundo gol da Noruega sobre o Senegal. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)
    Copa do MundoQuem avançou e quem caiu? Veja o panorama da Copa até aquiHá 21 minutos
    Ismaïla Sarr comemora gol marcado por Senegal contra a Noruega
    Seleção BrasileiraGol de Senegal pode 'ajudar' Brasil a se livrar de favorita ao título no mata-mataHá 45 minutos
    Haaland Noruega Iraque Copa do Mundo
    Copa do MundoHaaland 'ignora' França e minimiza duelo com Mbappé na Copa do MundoHá 49 minutos
    Messi comemora gol marcado pela Argentina contra a Áustria, pela Copa do Mundo
    Copa do MundoVeja quais seleções mais levaram gols de Messi em Copas do MundoHá 1 hora
    Perisic durante o duelo entre Croácia x Inglaterra, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)
    Copa do MundoPortugal, Inglaterra e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (23/06)?Há 1 hora
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: by Paul ELLIS / AFP)
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta terça-feira (23/6)Há 1 hora

    Mais LANCE!

    O francês Mbappé chegou aos quatro gols na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Argentina é a maior vítima de Mbappé na história das Copas do Mundo 
    Haaland supera Rekdal e se torna o maior artilheiro da Noruega na Copa do Mundo
    Cucurella Chelsea Mundial de Clubes
    Mulher de Cucurella é ameaçada de morte após ida do lateral ao Real Madrid
    cristiano ronaldo portugal
    Por que Portugal x Uzbequistão não vai passar na Globo?
    Argélia conquistou sua primeira vitória nesta Copa do Mundo de 2026 (Foto: EFE/EPA/BENJAMIN)
    Jordânia x Argélia: veja os melhores momentos do jogo do grupo J da Copa do Mundo
    Messi e Cristiano Ronaldo em evento da Bola de Ouro (Foto: Reprodução / X)
    Quem é mais rico, Messi ou Cristiano Ronaldo? Compare a fortuna dos craques
    Suárez - Coletiva Uruguai
    Suárez abre o jogo sobre Uruguai na Copa: 'Devastados'
    Equipe do SBT para a cobertura da Copa do Mundo
    Qual jogo da Copa do Mundo passa no SBT hoje (23)?
    Em jogo com lance inusitado, Colômbia vence o Uzbequistão (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Uzbequistão: como joga e o que esperar do adversário de Portugal na Copa
    Carlo Ancelotti e Davide Ancelotti durante treino da Seleção Brasileira
    Seleção viaja à Flórida em busca do 1º lugar e 'vantagem' na Copa do Mundo
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo
    Argentina cogita rodar elenco para encarar a Jordânia na Copa do Mundo
    Renata Silveira fará a transmissão dos jogos da Globo nesta terça-feira (23) (Foto: Divulgação)
    Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (23)?
    Dembélé com Deschamps em partida da França pela Copa do Mundo
    Técnico da França é sincero após atuação de Dembélé: 'Precisa se readaptar'