Tumulto durante transmissão de jogo da Copa deixa um morto na Jordânia Confusão ocorreu em uma praça pública na capital do país, Amã

Uma confusão durante a transmissão de uma partida da seleção da Jordânia na Copa do Mundo terminou com uma pessoa morta e outras oito feridas no centro de Amã, capital do país. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters.

Uma confusão durante a transmissão de uma partida da seleção da Jordânia na Copa do Mundo terminou com uma pessoa morta e outras oito feridas no centro de Amã, capital do país. A informação foi divulgada pela agência de notícias Reuters.

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O incidente ocorreu na Praça Hachemita, onde centenas de torcedores acompanhavam a partida entre a seleção Jordaniana e Argélia. Durante a movimentação da multidão, um tumulto foi registrado, provocando correria e congestionamento no local.

Equipes de emergência prestaram atendimento às vítimas e encaminharam nove pessoas para hospitais da região. De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSD) da Jordânia, uma das vítimas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros oito feridos sofreram lesões classificadas entre leves e moderadas.

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As autoridades ainda investigam as circunstâncias que levaram ao tumulto. Até o momento, não foi divulgado o que provocou a confusão que resultou na morte de uma pessoa e deixou outras oito feridas.

Jordânia x Argélia

A Argélia venceu a Jordânia por 2 a 1 na madrugada desta terça-feira (23), no Levi's Stadium, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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Com o resultado, os argelinos somam os primeiros três pontos na competição e seguem vivos na briga por uma vaga nas oitavas de final. Já a Jordânia permanece sem pontuar e chega à última rodada pressionada.

Na rodada decisiva, a seleção jordaniana terá pela frente a Argentina, em Dallas, enquanto a Argélia enfrentará a Áustria, em Kansas City. As duas partidas serão disputadas simultaneamente no próximo sábado (27), às 23h (de Brasília).

Atacante da Argélia Gouiri comemora gol (Photo by Stu Forster / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

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