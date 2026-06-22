Flaco López vira assunto em Argentina x Áustria: 'Tem que ser' Atacante faz parte da seleção comandada por Scaloni

A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0, na tarde desta segunda-feira (22), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Durante a partida, Flaco López, do Palmeiras, virou assunto nas redes sociais.

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Lautaro Martínez é o centroavante titular de Scaloni em mais uma Copa do Mundo, mas o jogador não vive grande momento. Julian Álvarez é a segunda opção, e também não tem feito gols. Pelo segundo jogo consecutivo, Flaco López, do Palmeiras, não saiu do banco de reservas e ainda não fez sua estreia no Mundial.

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Nas redes sociais, muitos torcedores argentinos pediram a entrada do centroavante do Verdão no lugar de Lautaro Martínez. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras, na Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja comentários sobre Flaco López, do Palmeiras

Nefasto Lautaro Martínez, cuanto más para que haga un gol? Más de 10 partidos en mundiales ya tiene.

Tiempo del flaco López me parece — La 3ra en casa ⭐⭐⭐🇦🇷 (@mcordobaok) June 22, 2026

Tradução sobre o atacante: Muito mal o Lautaro Martínez. Quanto tempo vai demorar até que faça um gol. Mais de 10 partidas em Mundiais já. É hora de Flaco López me parece.

Lautaro se cae a pedazos en la selección, que entre el flaco López pic.twitter.com/aNGvK0Bk6K — Alvos (@AvomellX) June 22, 2026

Tradução sobre o centroavante argentino: Lautaro caindo aos pedaços na Seleção. Que entre Flaco López.

Levaram o Flaco López só pra passear na Copa do Mundo — edu¹⁹¹⁴ (@sepedu__) June 22, 2026

Scaloni lo llevó al flaco López de vacaciones ajajajaj 😂🤣 — ╰┈➤ 2222 (@dulcetweetss) June 22, 2026

Tradução sobre o atacante do Palmeiras: Scaloni levou o Flaco López só para passar férias

El flaco López por la heladera de Lautaro Martinez tiene que ser el primer cambio — 0Descensos🔱🇸🇪 (@Lhucho_OK) June 22, 2026

Tradução sobre o centroavante: O Flaco López no lugar da geladeira Lautaro Martinez tem que ser a primeira troca

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