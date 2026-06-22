Flaco López vira assunto em Argentina x Áustria: 'Tem que ser'
Atacante faz parte da seleção comandada por Scaloni
A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0, na tarde desta segunda-feira (22), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Durante a partida, Flaco López, do Palmeiras, virou assunto nas redes sociais.
Lautaro Martínez é o centroavante titular de Scaloni em mais uma Copa do Mundo, mas o jogador não vive grande momento. Julian Álvarez é a segunda opção, e também não tem feito gols. Pelo segundo jogo consecutivo, Flaco López, do Palmeiras, não saiu do banco de reservas e ainda não fez sua estreia no Mundial.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Nas redes sociais, muitos torcedores argentinos pediram a entrada do centroavante do Verdão no lugar de Lautaro Martínez. Veja os comentários abaixo, com tradução:
Veja comentários sobre Flaco López, do Palmeiras
Nefasto Lautaro Martínez, cuanto más para que haga un gol? Más de 10 partidos en mundiales ya tiene.— La 3ra en casa ⭐⭐⭐🇦🇷 (@mcordobaok) June 22, 2026
Tiempo del flaco López me parece
Tradução sobre o atacante: Muito mal o Lautaro Martínez. Quanto tempo vai demorar até que faça um gol. Mais de 10 partidas em Mundiais já. É hora de Flaco López me parece.
Lautaro se cae a pedazos en la selección, que entre el flaco López pic.twitter.com/aNGvK0Bk6K— Alvos (@AvomellX) June 22, 2026
Tradução sobre o centroavante argentino: Lautaro caindo aos pedaços na Seleção. Que entre Flaco López.
Levaram o Flaco López só pra passear na Copa do Mundo— edu¹⁹¹⁴ (@sepedu__) June 22, 2026
Scaloni lo llevó al flaco López de vacaciones ajajajaj 😂🤣— ╰┈➤ 2222 (@dulcetweetss) June 22, 2026
Tradução sobre o atacante do Palmeiras: Scaloni levou o Flaco López só para passar férias
El flaco López por la heladera de Lautaro Martinez tiene que ser el primer cambio— 0Descensos🔱🇸🇪 (@Lhucho_OK) June 22, 2026
Tradução sobre o centroavante: O Flaco López no lugar da geladeira Lautaro Martinez tem que ser a primeira troca
➡️Veja opções de Ancelotti para a Seleção Brasileira com ausência de Raphinha
🔥 Esportivabet — R$100 de volta se perder
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.