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Flaco López vira assunto em Argentina x Áustria: 'Tem que ser'

Atacante faz parte da seleção comandada por Scaloni

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 16:14
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Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina
Flaco López, do Palmeiras, em ação pela Argentina (Foto: Arquivo pessoal)

A Argentina venceu a Áustria por 2 a 0, na tarde desta segunda-feira (22), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Durante a partida, Flaco López, do Palmeiras, virou assunto nas redes sociais.

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    • Lautaro Martínez é o centroavante titular de Scaloni em mais uma Copa do Mundo, mas o jogador não vive grande momento. Julian Álvarez é a segunda opção, e também não tem feito gols. Pelo segundo jogo consecutivo, Flaco López, do Palmeiras, não saiu do banco de reservas e ainda não fez sua estreia no Mundial.

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    Nas redes sociais, muitos torcedores argentinos pediram a entrada do centroavante do Verdão no lugar de Lautaro Martínez. Veja os comentários abaixo, com tradução:

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    Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras, podem ganhar chance entre os titulares da Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)
    Agustín Giay e Flaco López, do Palmeiras, na Argentina (Foto: Reprodução/Instagram)

    Veja comentários sobre Flaco López, do Palmeiras

    Tradução sobre o atacante: Muito mal o Lautaro Martínez. Quanto tempo vai demorar até que faça um gol. Mais de 10 partidas em Mundiais já. É hora de Flaco López me parece.

    Tradução sobre o centroavante argentino: Lautaro caindo aos pedaços na Seleção. Que entre Flaco López.

    Tradução sobre o atacante do Palmeiras: Scaloni levou o Flaco López só para passar férias

    Tradução sobre o centroavante: O Flaco López no lugar da geladeira Lautaro Martinez tem que ser a primeira troca

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