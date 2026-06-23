Fora da Copa, zagueiro da Itália curte samba no Rio de Janeiro; veja Calafiori é visto como uma liderança na Itália

O zagueiro da seleção italiana e do Arsenal, campeão da Premier League, Calafiore, foi visto em uma roda de samba no Rio de Janeiro. Após uma partida, em entrevista para a TNT Sports, o atleta já havia dito que apreciava o estilo musical brasileiro.

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Confira o vídeo onde Calafiore é avistado:

Calafiori com a camisa do Arsenal (Foto: Divulgação / Arsenal)

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Vendo do sofá

Em 2026, a Itália ficou fora de mais uma Copa do Mundo. O país, que é tetracampeão do mundo, ficou de fora pela terceira vez seguida. A última vez que os italianos disputaram a competição foi em 2014, quando decepcionou sendo eliminada na fase de grupos.

A última vez que venceram uma Copa do Mundo, inclusive, foi no ano de 2006, quando bateram a França na final, em edição que aconteceu na Alemanha. O jogo entrou para a história pois foi nesta partida que Zidane, craque da seleção francesa, deu uma cabeçada em Marco Materazzi.

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Nas eliminatórias para a atual Copa do Mundo, os italianos ficaram de fora após perderem para a Bósnia Herzegovina na repescagem, amargando uma fila que durará por, no mínimo, 16 anos. Calafiori é um dos principais nomes do Arsenal, campeão da Premier League e finalista da Champions League, visto também como um líder dentro da seleção italiana.

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