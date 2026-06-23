logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Fora da Copa, zagueiro da Itália curte samba no Rio de Janeiro; veja

Calafiori é visto como uma liderança na Itália

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
23/06/2026 07:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Ricardo Clafiori aquece com a Itália (foto: Instagram/Reprodução)
Ricardo Clafiori aquece com a Itália (foto: Instagram/Reprodução)

O zagueiro da seleção italiana e do Arsenal, campeão da Premier League, Calafiore, foi visto em uma roda de samba no Rio de Janeiro. Após uma partida, em entrevista para a TNT Sports, o atleta já havia dito que apreciava o estilo musical brasileiro.

continua após a publicidade
  • Luca Zidane usa máscara na estreia na Copa, contra a Argentina (Foto: Wilson/Getty Images/AFP )

    Atuação de filho de Zidane na Copa do Mundo é criticada nas redes: ‘Só pelo nome’

    Copa do Mundo
    Há 6 horas
  • Erling Haaland comemora o segundo gol da Noruega sobre o Senegal. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

    Noruega x Senegal: veja os melhores momentos do jogo do Grupo I da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 7 horas
  • França venceu o Iraque por 3 a 1, na última segunda-feira (22). (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

    França x Iraque: veja os melhores momentos do jogo do grupo I da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 7 horas

    • ➡️ Quem entra na vaga de Raphinha? As cinco opções de Ancelotti na Seleção

    Confira o vídeo onde Calafiore é avistado:

    Calafiori com a camisa do Arsenal
    Calafiori com a camisa do Arsenal (Foto: Divulgação / Arsenal)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Vendo do sofá

    Em 2026, a Itália ficou fora de mais uma Copa do Mundo. O país, que é tetracampeão do mundo, ficou de fora pela terceira vez seguida. A última vez que os italianos disputaram a competição foi em 2014, quando decepcionou sendo eliminada na fase de grupos.

    A última vez que venceram uma Copa do Mundo, inclusive, foi no ano de 2006, quando bateram a França na final, em edição que aconteceu na Alemanha. O jogo entrou para a história pois foi nesta partida que Zidane, craque da seleção francesa, deu uma cabeçada em Marco Materazzi.

    continua após a publicidade

    ➡️ Comemoração da Noruega na Copa vira assunto na web: 'Espetacular'

    Nas eliminatórias para a atual Copa do Mundo, os italianos ficaram de fora após perderem para a Bósnia Herzegovina na repescagem, amargando uma fila que durará por, no mínimo, 16 anos. Calafiori é um dos principais nomes do Arsenal, campeão da Premier League e finalista da Champions League, visto também como um líder dentro da seleção italiana.

    ➡️ Haaland marca mais dois na Copa do Mundo e choca a web: 'Aberração'

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Renata Silveira fará a transmissão dos jogos da Globo nesta terça-feira (23) (Foto: Divulgação)
    Copa do MundoQuais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (23)?Há 1 hora
    Cristiano Ronaldo virou assunto entre torcedores na partida entre Portugal e Costa Rica
    Fora de CampoCristiano Ronaldo é dono da CazéTV? Saiba a relação do craque com o canalHá 1 hora
    Fora de CampoAlex Escobar se pronuncia e explica mal-estar ao vivo: 'Negócio muito doido'Há 2 horas
    Luca Zidane usa máscara na estreia na Copa, contra a Argentina (Foto: Wilson/Getty Images/AFP )
    Copa do MundoAtuação de filho de Zidane na Copa do Mundo é criticada nas redes: 'Só pelo nome'Há 6 horas
    Remada dos jogadores da Noruega
    Copa do MundoComemoração da Noruega na Copa vira assunto na web: 'Espetacular'Há 6 horas
    Erling Haaland comemora o segundo gol da Noruega sobre o Senegal. (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)
    Copa do MundoNoruega x Senegal: veja os melhores momentos do jogo do Grupo I da Copa do MundoHá 7 horas

    Mais LANCE!

    O norueguês Erling Haaland marca o terceiro gol na vitória sobre Senegal (Foto: Timothy A. CLARY / AFP)
    Haaland marca mais dois na Copa do Mundo e choca a web: 'Aberração'
    PC Oliveira concordou com a decisão da arbitragem em Palmeiras x Cruzeiro (Foto: Divulgação Globo)
    PC Oliveira dá veredito em decisão polêmica de Wilton Sampaio na Copa
    Lance polêmico contra Palmeiras volta à tona depois de meses (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
    Decisão de Wilton Pereira Sampaio em jogo da Copa gera polêmica: 'Pipocou'
    Arrascaeta treinamento Uruguai (Reprodução AUF)
    Lugano pede Arrascaeta em Uruguai x Espanha e defende risco com meia do Flamengo
    Galvão Bueno Luis Roberto
    Galvão Bueno entra para o Guinness após recorde de narrações em Copas do Mundo
    Mbappé marca o segundo após lambança e web não perdoa: 'Brincadeira'
    O jornalista passou mal durante o ao vivo na TV Globo. (Foto: Reprodução/Globo)
    Globo se manifesta sobre estado de saúde de Alex Escobar; veja detalhes
    Lionel Messi saúda a torcida após a vitória da Argentina sobre a Áustria (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Casagrande é sincero sobre comparação entre Messi e Pelé
    Mbappé na partida entre França e Iraque na Copa do Mundo
    Jogo da França na Copa do Mundo é paralisado e gera revolta na web: 'Não sabem'
    Nino - Fluminense
    Nino? Torcedores do Fluminense se animam por retorno após comentário
    Léo Pereira, do Flamengo e Karoline Lima
    Noivos? Karoline Lima e Léo Pereira devem voltar a morar juntos após a Copa
    Shakira em Argentina x Áustria
    Qual a relação entre Messi e Shakira? Cantora esteve em Argentina x Áustria
    Antonella, esposa de Lionel Messi comemorando os gols do seu esposo. (Foto: Reprodução)
    Veja a reação de Antonela, esposa de Messi, ao feito histórico do craque