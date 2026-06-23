Postura de Neymar em treino da Seleção Brasileira chama atenção: 'Sempre' Camisa 10 busca estrear na Copa do Mundo contra a Escócia

O atacante Neymar participou sem nenhuma restrinção do treinamento da Seleção Brasileira nesta terça-feira (23). Durante a atividade, uma cena do camisa 10 em uma rodada de bobinho viralizou nas redes sociais.

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Na ocasião, o astro do Brasil demonstrou uma grande dedicação ao se esforçar para recuperar a bola na atividade. O fato fez o volante Casemiro, um dos líderes do elenco brasileiro, brincar com o atleta.

— Tá querendo né? — disparou o meia, antes da resposta do camisa 10.

— Não se acostuma, não — brincou o atacante.

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A interação e a disposição de Neymar no lance viralizou nas redes sociais. Torcedores chamaram atenção para as atuais condições físicas do atleta, que busca se recuperar 100% de uma lesão na panturrilha. Veja a repercussão abaixo:

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Eles aplaudindo na mesma vibe de quando o perna de pau da pelada faz um golaço cagado kkkkkkkkk — bianco (@delbiancooo) June 23, 2026

Messi: Dando a vida fazendo gols na copa

Mbappe: Dando a vida fazendo gols na copa

Halaand: Dando a vida fazendo gols na copa

Kane: Dando a vida fazendo gols na copa



Nosso craque garoto Ney: Dando a vida no bobinho do treino — Hetero (@doDende_) June 23, 2026

Tô muito iludido cara pic.twitter.com/M5FbXxzw7U — R0botmac (@R0botmac) June 23, 2026

KKKKKKK Neymar pode estar ferrado mas sempre feliz pic.twitter.com/hcxdLs5jgM — FutBrasil ⚽🇧🇷 (@futbrasil_x) June 23, 2026

O homem vai brocar amanhã, escreve oq eu to falando ai — Gui 🔝 (@guiferreira_04) June 23, 2026

Neymar chuta a bola durante treino na Seleção nos EUA (Foto: Nelson Terme / CBF)

Recuperação de Neymar

O camisa 10 da Seleção Brasileira participou apenas do segundo treino sem restrições nesta terça-feira (23). As expectativas são de que o atacante esteja a disposição do técnico Carlo Ancelotti para a partida contra a Escócia.

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O Brasil enfrenta a seleção escocesa nesta quarta-feira (24) pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Uma vitória no confronto é fundamental para a classificação da equipe nacional, que almeija terminar a chave inicial na liderança.

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Para isso acontecer, dependerá do resultado a partida entre Marrocos e Haiti. A equipe marroquina não pode somar um saldo de gols maior que a brasileira no confronto. Atualmente, o Brasil está com dois gols na frente da seleção africana.

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