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Postura de Neymar em treino da Seleção Brasileira chama atenção: 'Sempre'

Camisa 10 busca estrear na Copa do Mundo contra a Escócia

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 13:45
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Neymar durante treino da Seleção Brasileira
Neymar durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

O atacante Neymar participou sem nenhuma restrinção do treinamento da Seleção Brasileira nesta terça-feira (23). Durante a atividade, uma cena do camisa 10 em uma rodada de bobinho viralizou nas redes sociais.

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    Na ocasião, o astro do Brasil demonstrou uma grande dedicação ao se esforçar para recuperar a bola na atividade. O fato fez o volante Casemiro, um dos líderes do elenco brasileiro, brincar com o atleta.

    — Tá querendo né? — disparou o meia, antes da resposta do camisa 10.

    — Não se acostuma, não — brincou o atacante.

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    A interação e a disposição de Neymar no lance viralizou nas redes sociais. Torcedores chamaram atenção para as atuais condições físicas do atleta, que busca se recuperar 100% de uma lesão na panturrilha. Veja a repercussão abaixo:

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    Neymar chuta a bola durante treino na Seleção nos EUA
    Neymar chuta a bola durante treino na Seleção nos EUA (Foto: Nelson Terme / CBF)

    Recuperação de Neymar

    O camisa 10 da Seleção Brasileira participou apenas do segundo treino sem restrições nesta terça-feira (23). As expectativas são de que o atacante esteja a disposição do técnico Carlo Ancelotti para a partida contra a Escócia.

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    O Brasil enfrenta a seleção escocesa nesta quarta-feira (24) pela última rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Uma vitória no confronto é fundamental para a classificação da equipe nacional, que almeija terminar a chave inicial na liderança.

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    Para isso acontecer, dependerá do resultado a partida entre Marrocos e Haiti. A equipe marroquina não pode somar um saldo de gols maior que a brasileira no confronto. Atualmente, o Brasil está com dois gols na frente da seleção africana.

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