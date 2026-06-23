Messi ou Maradona? Galvão Bueno opina em quem é maior
Camisa 10 da Argentina se tornou o maior artilheiro da história das Copas
Lionel Messi se tornou o artilheiro isolado da história das Copas do Mundo, na última segunda-feira (22), ao marcar dois gols na vitória da Argentina sobre a Austria por 2 a 0. Diante do cenário, o narrador Galvão Bueno comparou o atual camisa 10 da seleção albiceleste com Maradona.
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Durante a programação da Romário TV, na última segunda-feira (22), o narrador declarou ter dificuldade para apontar qual o principal nome da história do futebol entre os dois. Ao realizar a comparação, Galvão Bueno apontou a diferença entre os ídolos argentinos.
— Eu acho que o Maradona era mais artista. O Messi é mais jogador pra resolver a parada. É dificil falar. Imagino algum argentino vendo isso, depois que inventei o "ganhar é bom, mas da Argentina é melhor", os caras me xingam em La Bombonera. Vou me meter na briga deles? Eles que se entendam — disse o narrador.
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Como foi o jogo entre Argentina e Áustria
Em um primeiro tempo muito brigado, Messi foi de vilão a herói da Argentina contra a Áustria. Aos oito minutos, o camisa 10 desperdiçou uma cobrança de pênalti finalizando pela linha de fundo após falta sofrida por Lautaro Martínez na área. Após a pausa para a hidratação, o craque teve outra grande chance após uma saída do goleiro Schlager para abafar uma chegada de Enzo Fernández em que a bola cai nos pés do maestro, mas a finalização para em "defesa" do zagueiro Alaba. Mas aos 38 minutos, Facundo Medina chegou ao ataque pelo lado esquerdo, cruzou rasteiro, Thiago Almada fez um corta-luz e Messi chegou batendo de canhota para estufar as redes, abrir o placar para a Albiceleste e se tornar o maior artilheiro da história da Copa do Mundo.
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No segundo tempo, Argentina e Áustria fizeram um duelo com mais oportunidades e aberto. Aos nove minutos, os europeus tiveram grande chance para empatar em cobrança de falta de Sabitzer, mas Dibu Martínez fez grande defesa para impedir o empate. A Albiceleste respondeu com Julián Álvarez recebendo uma bola na entrada da área e chutando de canhota para intervenção de Schlager. Em uma cobrança de escanteio, Nico González surgiu livre de marcação na área, mas a cabeçada saiu rente a trave e a Albiceleste por pouco não ampliou o marcador. Nos acréscimos, a assustou em uma cobrança de falta ensaiada em que Chukwuemeka encontrou Wimmer e o meia cabeceou, mas ao lado da meta defendida por Dibu Martínez. E em um contra-ataque mortal, Messi aproveitou um bate e rebate, driblou Schlager, chutou em um defensor, mas pegou o rebote e estufou as redes para dar números finais ao confronto.
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