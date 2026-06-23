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Torcida do Fluminense manda recado a Thiago Silva após retorno

Ídolo do Tricolor das Laranjeiras foi anunciado nesta segunda-feira (22)

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 07:35
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Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)
Thiago Silva comemora vitória do Fluminense sobre o Flamengo (Foto: Lucas Meçon/ Fluminense)

O interminável Thiago Silva está de volta ao Fluminense. O clube carioca anunciou o retorno do zagueiro de 41 anos na tarde desta segunda-feira (22). Nas redes sociais, torcedores do Tricolor das Laranjeiras mandaram um recado ao jogador.

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  • Thiago Silva em campo pelo Fluminense no Brasileirão (Foto: Lucas Merçon/FFC)

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    • No fim da temporada europeia, o zagueiro rescindiu com o Porto, clube português que defendeu e foi campeão no último ano. Desde então, o Fluminense tentava ter Thiago Silva de volta. As partes firmaram contrato até o fim de 2026.

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    Nas redes sociais, torcedores do Fluminense desejaram boas-vindas a Thiago Silva, mesmo com a conturbada saída na última passagem. Veja os comentários abaixo:

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    Thiago Silva comemora gol pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
    Thiago Silva comemora gol pelo Tricolor (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

    Veja comentários sobre o retorno do Monstro

    Thiago Silva de volta ao Fluminense

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    Contra a vontade do Fluminense, o zagueiro se despediu do clube carioca no fim de 2025. A diretoria tricolor tentou fazer com que o jogador cumprisse o contrato — que se encerraria agora no meio de 2026 — até o fim, mas sem sucesso. Na época da saída do zagueiro, a reportagem do Lance! ouviu que o desejo da direção era ter o jogador no time pelo máximo de tempo possível.

    Thiago Silva deixou o Fluminense rumo à Europa com objetivo estar mais próximo da família, que mora na Inglaterra, e da convocação para a Copa do Mundo. O defensor não foi chamado pela Seleção Brasileira, rescindiu com o Porto e ficou com futuro incerto.

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    Inicialmente, uma volta ao Fluminense parecia o fim menos provável. Thiago Silva avaliava seguir atuando na Europa ou encerrar a carreira para dar início à caminhada como treinador. O Tricolor, no entanto, iniciou uma "força-tarefa" para convencer o jogador do retorno. Nos últimos dias, as conversas avançaram e o zagueiro terá mais uma passagem pelo time.

    Vale lembrar que Thiago Silva falou em entrevista recente que a decisão dele de deixar o Fluminense poderia ter sido diferente se Zubeldía tivesse chegado antes.

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