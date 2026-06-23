Torcida do Fluminense manda recado a Thiago Silva após retorno Ídolo do Tricolor das Laranjeiras foi anunciado nesta segunda-feira (22)

O interminável Thiago Silva está de volta ao Fluminense. O clube carioca anunciou o retorno do zagueiro de 41 anos na tarde desta segunda-feira (22). Nas redes sociais, torcedores do Tricolor das Laranjeiras mandaram um recado ao jogador.

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No fim da temporada europeia, o zagueiro rescindiu com o Porto, clube português que defendeu e foi campeão no último ano. Desde então, o Fluminense tentava ter Thiago Silva de volta. As partes firmaram contrato até o fim de 2026.

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Nas redes sociais, torcedores do Fluminense desejaram boas-vindas a Thiago Silva, mesmo com a conturbada saída na última passagem. Veja os comentários abaixo:

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Thiago Silva comemora gol pelo Tricolor (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Veja comentários sobre o retorno do Monstro

agora ta devendo copa do brasil e libertadores.

Espero que pague. — Régli 🇭🇺 (@JRegliFFC) June 22, 2026

Tô chorando demais meu Deus do céu que alegria — roger (@roger_ffc) June 22, 2026

volta o idolo arrependido, agora o time ajeita — venttura™ (@locoventtura) June 22, 2026

Quem ama perdoa.



Joga mais seis meses e ganha a copa libertadores. — guiba (@guibaffc) June 22, 2026

Thiago Silva de volta ao Fluminense

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Contra a vontade do Fluminense, o zagueiro se despediu do clube carioca no fim de 2025. A diretoria tricolor tentou fazer com que o jogador cumprisse o contrato — que se encerraria agora no meio de 2026 — até o fim, mas sem sucesso. Na época da saída do zagueiro, a reportagem do Lance! ouviu que o desejo da direção era ter o jogador no time pelo máximo de tempo possível.

Thiago Silva deixou o Fluminense rumo à Europa com objetivo estar mais próximo da família, que mora na Inglaterra, e da convocação para a Copa do Mundo. O defensor não foi chamado pela Seleção Brasileira, rescindiu com o Porto e ficou com futuro incerto.

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Inicialmente, uma volta ao Fluminense parecia o fim menos provável. Thiago Silva avaliava seguir atuando na Europa ou encerrar a carreira para dar início à caminhada como treinador. O Tricolor, no entanto, iniciou uma "força-tarefa" para convencer o jogador do retorno. Nos últimos dias, as conversas avançaram e o zagueiro terá mais uma passagem pelo time.

Vale lembrar que Thiago Silva falou em entrevista recente que a decisão dele de deixar o Fluminense poderia ter sido diferente se Zubeldía tivesse chegado antes.

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