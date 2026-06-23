PVC é sincero sobre Neymar na Copa do Mundo: 'Não vai fazer' Jornalista opinou sobre o camisa 10

Neymar voltou a trabalhar normalmente com o restante do elenco na última segunda-feira (23) e mostrou evolução física às vésperas do confronto contra a Escócia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. No entanto, para Paulo Vinicius Cesar Coelho, o 'PVC', mesmo que o camisa 10 volte a campo, não fará diferença nos jogos.

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O camisa 10 participou de todas as atividades observadas pelos jornalistas no Columbia Park e demonstrou estar plenamente integrado ao grupo, trabalhando forte e com intensidade. Mas, apesar da sua evolução, PVC afirma que não enxerga uma boa Copa do Mundo para Neymar, mesmo que ele entre e possa dar um passe 'genial'.

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— O meu voto é que o Neymar não vai fazer diferença na Copa do Mundo. Torço para que ele faça uma grande Copa, mas se a gente está até aqui dizendo que ele não mostrou no Santos a qualidade para estar na Copa, eu entendo que não vai fazer diferença. Pode entrar e dar um passe genial? Pode. Pode acontecer um monte de coisas. Mas o meu voto é que ele não vai fazer diferença — afirmou.

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Neymar conversa com Ancelotti no treino da Seleção (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Como Ancelotti pretende aproveitar Neymar na Copa do Mundo?

A principal mudança na escalação deve acontecer no ataque. Com Raphinha lesionado na parte posterior da coxa, Luiz Henrique aparece como favorito para assumir a vaga entre os titulares. Caso seja o escolhido, o Brasil deve enfrentar a Escócia com a seguinte formação: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Luiz Henrique e Matheus Cunha.

➡️Como Ancelotti pretende aproveitar Neymar na Copa do Mundo

Além da questão técnica, Ancelotti também monitora a situação disciplinar de alguns jogadores. Casemiro e Douglas Santos estão pendurados com um cartão amarelo e correm o risco de desfalcar a Seleção no primeiro confronto do mata-mata caso sejam advertidos contra a Escócia. Ibañez está com um cartão, mas é reserva.

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O Brasil ainda realizará mais um treinamento no Columbia Park nesta terça-feira (23). Após a atividade, a delegação embarca para Miami às 15h (de Brasília), onde encerrará sua participação na fase de grupos da Copa do Mundo.

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