Entenda o problema que fez Alex Escobar passar mal ao vivo nos EUA Jornalista passou mal ao vivo durante o programa na emissora

O jornalista e apresentador Alex Escobar passou mal durante uma entrada ao vivo no programa Encontro, da TV Globo, na última segunda-feira (22), diretamente de Nova Jersey, nos Estados Unidos. O comunicador, que integra a cobertura da Copa do Mundo, apresentou dificuldades para concluir o raciocínio e sinais de indisposição, gerando preocupação entre telespectadores e colegas de trabalho.

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De acordo com informações divulgadas pela emissora, Escobar sofreu um pico de pressão arterial e foi encaminhado a um hospital da região, onde realizou exames. O apresentador passa bem e permanecerá em observação por precaução.

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O que é um pico de pressão?

O chamado pico de pressão ocorre quando há uma elevação repentina da pressão arterial, podendo provocar sintomas como tontura, dor de cabeça, visão embaçada, tremores, sudorese, palpitações e dificuldade para falar ou se concentrar.

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Em alguns casos, a alteração pode ser passageira e estar relacionada a fatores como estresse, ansiedade, privação de sono, excesso de cafeína ou desgaste físico. No entanto, também pode indicar problemas de saúde que exigem avaliação médica.

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Quais são os sintomas?

Entre os sinais mais comuns estão:

Tontura e sensação de desmaio;

Dor de cabeça intensa;

Tremores;

Suor excessivo;

Palpitações;

Falta de ar;

Alterações na fala ou na concentração;

Visão embaçada.

Especialistas alertam que sintomas neurológicos, como dificuldade para se expressar ou alterações na fala, merecem atenção imediata, pois também podem estar associados a outras condições médicas.

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O jornalista passou mal durante o ao vivo na TV Globo. (Foto: Reprodução/Globo)

Histórico recente de saúde de Alex Escobar

Em março deste ano, Alex Escobar passou por uma cirurgia para retirada de pólipos nas cordas vocais, lesões benignas comuns em profissionais que utilizam a voz de forma intensa. Na ocasião, o jornalista precisou se afastar temporariamente das atividades e realizar acompanhamento fonoaudiológico.

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