Após perder a estreia, torcedor 'estátua' chega à Copa e verá RD Congo x Colômbia Mboladinga, ilustre torcedor da RD Congo, desembarcou em Guadalajara, no México

Para a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, a República Democrática do Congo ganhou um reforço especial vindo das arquibancadas. Michel Kuka Mboladinga, conhecido como o torcedor "estátua" da seleção congolesa, desembarcou em Guadalajara e acompanhará a equipe no duelo contra a Colômbia, nesta terça-feira (23).

Para a segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, a República Democrática do Congo ganhou um reforço especial vindo das arquibancadas. Michel Kuka Mboladinga, conhecido como o torcedor "estátua" da seleção congolesa, desembarcou em Guadalajara e acompanhará a equipe no duelo contra a Colômbia, nesta terça-feira (23).

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Mboladinga ficou de fora da estreia da RD Congo, no histórico empate por 1 a 1 com Portugal. O torcedor não conseguiu viajar a tempo para a partida devido às restrições impostas por conta da epidemia de ebola no país africano. No entanto, ele regularizou a situação e obteve autorização para acompanhar a sequência da competição.

Torcedor 'estátua' da RD Congo

Figura bastante conhecida entre os torcedores congoleses, Mboladinga integra a delegação oficial da RD Congo durante a Copa do Mundo e é considerado um dos principais símbolos de apoio à seleção.

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O torcedor ganhou fama por acompanhar as partidas da equipe africana de forma inusitada: permanece imóvel durante os 90 minutos, em pé e com um dos braços estendido, em referência a Patrice Lumumba, herói nacional da República Democrática do Congo.

Vestido com um terno nas cores da bandeira congolesa, Mboladinga reproduz a postura da estátua erguida em homenagem a Lumumba em Kinshasa, capital do país. Primeiro-ministro e principal liderança do movimento de independência congolês, Lumumba foi preso, torturado e assassinado em 1961. Sua morte envolveu a participação da Bélgica, antiga potência colonial, além de apoio dos Estados Unidos em meio ao contexto da Guerra Fria. Seu corpo nunca foi encontrado, e ele permanece como um dos maiores símbolos da luta anticolonial no continente africano.

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A notoriedade de Mboladinga ultrapassou as fronteiras do país durante a Copa Africana de Nações de 2025. Na competição, chamou a atenção ao permanecer completamente imóvel nas arquibancadas durante todas as partidas da seleção congolesa.

Michel Kuka Mboladinga (Reprodução Instagram Federação RD Congo)

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