Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (23)? Emissora transmitirá dois jogos nesta terça-feira (23)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem a todo vapor na Globo. Para esta terça-feira (23), o canal transmitirá dois duelos do torneio. O primeiro acontece às 17h (de Brasília), entre Inglaterra e Gana, em Massachusetts, e, às 23h (de Brasília), o segundo confronto transmitido será Colômbia x RD Congo, em Guadalajara, no México. Confira a equipe de transmissão dos jogos de hoje.

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Quais jogos a Globo irá transmitir hoje?

Para o primeiro compromisso da emissora, às 17h (de Brasília) nesta terça-feira (23), Renata Silveira transmite as emoções das ações em campo. Everaldo Marques narrará o confronto entre Colômbia e RD Congo, pelo Grupo K da Copa do Mundo.

Narradores da Globo para a Copa do Mundo (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

Quem o Brasil pode enfrentar se passar da fase de grupos na Copa do Mundo

Texto de Lourenço Cavanellas Rebello

O Brasil é forte candidato a avançar da fase de grupos da Copa do Mundo rumo às oitavas de final da competição. No novo formato do Mundial, o cruzamento da Seleção Brasileira na próxima fase ocorrerá com algum adversário do grupo F, que tem Suécia, Holanda, Japão e Tunísia, caso avance em primeiro ou segundo lugar.

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Com a primeira colocação do grupo C da Copa do Mundo, o Brasil enfrentaria o segundo colocado do grupo F. Se passar em segundo, pegaria o líder do mesmo grupo. Em um cenário menos provável, em que o time comandado por Carlo Ancelotti se classifique em terceiro, o confronto seria contra líderes dos grupos A, E ou I. A combinação dependeria dos resultados da Seleção e dos líderes desses grupos, que têm como favoritos México, Alemanha e França, respectivamente.

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