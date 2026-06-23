Após melhora, Parreira pode acompanhar partida do Brasil na Copa do Mundo Aos 83 anos, campeão mundial com o Brasil segue internado

Carlos Alberto Parreira pode deixar temporariamente o Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, para acompanhar o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo nesta quarta-feira (24). A possibilidade foi aberta após a melhora do quadro clínico do ex-treinador, que segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

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Segundo boletim médico divulgado nesta terça-feira (23), Parreira apresentou evolução no tratamento da inflamação pulmonar, passou a respirar sem auxílio de aparelhos e está lúcido e orientado. Caso mantenha a estabilidade clínica nas próximas horas, os médicos poderão autorizar a saída temporária para assistir à partida do Brasil.

Apesar da melhora, o campeão mundial de 1994 permanece sob cuidados intensivos e ainda não há previsão de alta definitiva da UTI.

Carlos Alberto Parreira era o técnico da Seleção Brasileira

Parreira enfrenta linfoma de Hodgkin

Aos 83 anos, Parreira trata um linfoma de Hodgkin, tipo de câncer que afeta o sistema linfático. O diagnóstico foi divulgado pelo próprio treinador em 2022, quando iniciou o tratamento da doença.

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Um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro, Parreira comandou a Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, encerrando um jejum de 24 anos sem títulos mundiais. Ao longo da carreira, participou de seis edições do Mundial como treinador e também integrou comissões técnicas em outras campanhas da Seleção.

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