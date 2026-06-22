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Alex Escobar passa mal ao vivo e é levado a hospital nos Estados Unidos

Jornalista estava apresentando uma passagem durante um programa

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
22/06/2026 13:04
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Alex Escobar estava fazendo uma passagem sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
Alex Escobar apresentou sintomas de mal estar durante reportagem ao vivo (Foto: Reprodução)

Na manhã desta segunda-feira (22), o repórter e apresentador da TV Globo, Alex Escobar, apresentou mal-estar durante uma participação no programa Encontro com Patrícia Poeta. A situação causou preocupação entre telespectadores e repercussão nas redes sociais.

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    • Durante sua fala, o repórter mostrou sintomas de mal-estar, como voz trêmula e sinais de desatenção durante a transmissão. O jornalista não conseguiu concluir a linha de raciocínio durante sua apresentação.

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    Alex Escobar estava fazendo uma passagem sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)
    Alex Escobar estava fazendo uma passagem sobre a Seleção Brasileira (Foto: Reprodução)

    O que aconteceu com Alex Escobar

    Durante o programa Encontro, o apresentador fez uma passagem ao vivo, no entanto, durante sua fala, apresentou alguns sintomas de indisposição, o que causou grande preocupação aos telespectadores e internautas. Alex Escobar foi levado ao hospital e se encontra bem.

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    Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte, iniciou o programa falando sobre a situação que havia acabado de acontecer com seu companheiro de estúdio. O ex-Desimpedidos confirmou que foi somente um pico de pressão sofrido pelo repórter.

    - Como vocês sabem, estou apresentando o Globo Esporte Brasil com o meu parceiro Escobar, mas hoje ele teve um pico de pressão. Mas agora está tudo bem - afirmou Fred Bruno.

    Preocupação de internautas com o apresentador

    Após a exibição no programa, a Globo publicou o trecho de sua participação nas redes sociais, gerando reação imediata dos internautas. Telespectadores publicaram mensagens de preocupação com o jornalista nos comentários:

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    - O que aconteceu com o Escobar? Estranho, fiquei preocupado - escreveu um internauta.

    - Escobar está bem, gente? Achei ele estranho - comentou o espectador.

    Alex Escobar vinha de operação recente

    O apresentador esportivo Alex Escobar passou por cirurgia nas cordas vocais em março deste ano para a retirada de pólipos, lesões benignas que afetam a voz e surgem em profissionais que utilizam a fala de forma intensa. O jornalista revelou que enfrentava o problema desde o fim de 2025 e precisou de acompanhamento fonoaudiológico para conseguir trabalhar durante o Carnaval.

    Inicialmente marcada para o início de março, a operação foi adiada após Escobar contrair gripe. Dias depois, o procedimento foi realizado com sucesso, o que provocou seu afastamento temporário da TV Globo para recuperação.

    Após a cirurgia, o apresentador tranquilizou seguidores nas redes sociais, informando que precisaria ficar uma semana sem falar antes de iniciar o processo de reabilitação vocal com fonoaudiólogos. Segundo ele, a expectativa era retorno gradual às atividades e recuperação plena da voz.

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