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Atitude de Cristiano Ronaldo em Portugal x Uzbequistão viraliza: 'Primeiro'

Atacante foi destaque do confronto da Copa do Mundo

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 14:46
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Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026
Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

A seleção de Portugal venceu o primeiro tempo do confronto contra o Uzbequistão, desta terça-feira (23), em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo. O atacante Cristiano Ronaldo foi um dos destaques português durante o período.

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    Além de marcar dois gols, o camisa 7 de Portugal também chamou atenção dos torcedores por deixar o lateral Nunu Mendes bater uma falta nas proximidades da área. O lance aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo.

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    Na ocasião, Cristiano Ronaldo e o lateral se alinharam para realizar a cobrança da falta. As expectativas eram de uma finalização do atacante. Contudo, para a surpresa de todos, foi Nuno que arriscou o arremate e, foi feliz ao marcar um belo gol.

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    Nas redes sociais, torcedores destacaram a presença do camisa 7 na hora da cobrança. Veja a repercussão abaixo:

    Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026
    Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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