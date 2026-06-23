Atitude de Cristiano Ronaldo em Portugal x Uzbequistão viraliza: 'Primeiro' Atacante foi destaque do confronto da Copa do Mundo

A seleção de Portugal venceu o primeiro tempo do confronto contra o Uzbequistão, desta terça-feira (23), em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo. O atacante Cristiano Ronaldo foi um dos destaques português durante o período.

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Além de marcar dois gols, o camisa 7 de Portugal também chamou atenção dos torcedores por deixar o lateral Nunu Mendes bater uma falta nas proximidades da área. O lance aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo.

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Na ocasião, Cristiano Ronaldo e o lateral se alinharam para realizar a cobrança da falta. As expectativas eram de uma finalização do atacante. Contudo, para a surpresa de todos, foi Nuno que arriscou o arremate e, foi feliz ao marcar um belo gol.

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Nas redes sociais, torcedores destacaram a presença do camisa 7 na hora da cobrança. Veja a repercussão abaixo:

Tomei até susto, absolutamente ninguém tava esperando alguém além do Cristiano bater essa bola. Goleiros, zagueiros, pegou todo mundo desprevenido — BarusuAham (@JeanSoares96793) June 23, 2026

Primeiro jogador da história a dar assistência sem tocar na bola. É O GOAT — gabe 𓅃 (@gabecordeiro_1) June 23, 2026

Assistência que não entra pra estatística isso aí, nenhum ser humano da terra pensou que o Nuno Mendes bateria essa falta — Fã do Corneta Warriors (@fadocorneta) June 23, 2026

UE NUM ERA ELE QUE É EGOÍSTA? AKAKAKAKAKA VAMOSSS — Davi Ribeiro18 (@daviFNWZ) June 23, 2026

Tem que contar como assistência pro nosso ídolo, cr7 inteligente demais, coloca mais uma assistência pra ele — cartman vascaíno🏳️‍⚧️ (@vascartman) June 23, 2026

Cristiano Ronaldo comemora gol em Portugal x Uzbequistão pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

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