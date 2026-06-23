Atitude de Cristiano Ronaldo em Portugal x Uzbequistão viraliza: 'Primeiro'
Atacante foi destaque do confronto da Copa do Mundo
A seleção de Portugal venceu o primeiro tempo do confronto contra o Uzbequistão, desta terça-feira (23), em Houston, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo. O atacante Cristiano Ronaldo foi um dos destaques português durante o período.
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Além de marcar dois gols, o camisa 7 de Portugal também chamou atenção dos torcedores por deixar o lateral Nunu Mendes bater uma falta nas proximidades da área. O lance aconteceu aos 17 minutos do primeiro tempo.
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Na ocasião, Cristiano Ronaldo e o lateral se alinharam para realizar a cobrança da falta. As expectativas eram de uma finalização do atacante. Contudo, para a surpresa de todos, foi Nuno que arriscou o arremate e, foi feliz ao marcar um belo gol.
Nas redes sociais, torcedores destacaram a presença do camisa 7 na hora da cobrança. Veja a repercussão abaixo:
Tomei até susto, absolutamente ninguém tava esperando alguém além do Cristiano bater essa bola. Goleiros, zagueiros, pegou todo mundo desprevenido— BarusuAham (@JeanSoares96793) June 23, 2026
Primeiro jogador da história a dar assistência sem tocar na bola. É O GOAT— gabe 𓅃 (@gabecordeiro_1) June 23, 2026
Assistência que não entra pra estatística isso aí, nenhum ser humano da terra pensou que o Nuno Mendes bateria essa falta— Fã do Corneta Warriors (@fadocorneta) June 23, 2026
UE NUM ERA ELE QUE É EGOÍSTA? AKAKAKAKAKA VAMOSSS— Davi Ribeiro18 (@daviFNWZ) June 23, 2026
Tem que contar como assistência pro nosso ídolo, cr7 inteligente demais, coloca mais uma assistência pra ele— cartman vascaíno🏳️⚧️ (@vascartman) June 23, 2026
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