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Brasil x Escócia: joias do Bournemouth viram rivais na Copa do Mundo

Jovem promessas do clube inglês se enfrentam na Copa do Mundo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
23/06/2026 11:56
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Promessas do Bournemouth recebem oportunidade de ouro na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Bournemouth)
Promessas do Bournemouth recebem oportunidade de ouro na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/Bournemouth)

A partida entre Brasil e Escócia, nesta quarta-feira (24), pela Copa do Mundo de 2026, colocará frente a frente dois jogadores que dividem o mesmo vestiário no Bournemouth, da Inglaterra. Rayan, de 19 anos, defenderá a Seleção Brasileira, enquanto Ben Gannon-Doak, de 20, será uma das apostas da Escócia. O encontro chama atenção por reunir duas das principais promessas de seus países em lados opostos no torneio.

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    Grandes promessas no confronto de Brasil x Escócia

    Rayan ganhou projeção no Vasco antes de se transferir para o futebol inglês. Na temporada 2025/26, o atacante disputou 13 partidas da Premier League pelo Bournemouth, marcou cinco gols e deu duas assistências. Antes da mudança para a Europa, terminou 2025 com 20 gols em 57 jogos pelo clube carioca, desempenho que acelerou sua convocação para a Seleção Brasileira principal.

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    Do outro lado estará Ben Gannon-Doak. O ponta escocês foi revelado pelo Celtic, passou pelo Liverpool e chegou ao Bournemouth após se destacar no Middlesbrough. Na última temporada, somou oito partidas oficiais pelo clube inglês. Embora ainda não tenha marcado gols, o jogador segue sendo tratado como um dos talentos mais promissores do futebol escocês por sua velocidade, capacidade de drible e desempenho em seleções de base e na equipe principal da Escócia.

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    Os dois atletas são companheiros de equipe na Inglaterra e fazem parte do projeto de renovação do Bournemouth, que investiu em jogadores com potencial de crescimento técnico e financeiro. Internamente, tanto Rayan quanto Ben Gannon-Doak são vistos como peças importantes para o futuro do clube.

    Brasil x Escócia marca encontro de jovens do Bournemouth (Foto: Divulgação/Bournemouth)
    Brasil x Escócia marca encontro de jovens do Bournemouth (Foto: Divulgação/Bournemouth)

    Jogo importante para as promessas do Bournemouth

    O confronto entre Brasil e Escócia também ganha peso pelo contexto da Copa do Mundo. Rayan chega ao duelo embalado pelos gols e pelo crescimento na Premier League, enquanto Ben Gannon-Doak tenta aproveitar a vitrine do torneio para consolidar espaço na seleção escocesa e ampliar sua projeção no cenário europeu.

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    A expectativa em torno dos dois é resultado da combinação entre juventude, experiência precoce em alto nível e potencial de evolução. O ex-Vasco se destaca pela capacidade de finalização e pelos números ofensivos já apresentados aos 19 anos. Do lado escocês, o atleta é apontado como um dos pontas mais talentosos da nova geração, chamando atenção pela explosão física, criatividade e habilidade no um contra um.

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