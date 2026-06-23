Qual jogo da Copa do Mundo passa no SBT hoje (23)? Emissora transmite um jogo por dia do torneio mundial

Com uma equipe de grandes nomes como Galvão Bueno, Tiago Leifert, Mauro Naves e Alexandre Pato, o SBT tem os direitos de todos os jogos da Seleção Brasileira, além da final da competição. No total, a empresa vai passar 32 partidas do torneio, com um confronto por dia garantido para o telespectador.

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Nesta terça-feira (22), o jogo que será exibido pelo canal será o confronto entre Inglaterra e Gana, às 17h (de Brasília). O confronto válido pelo Grupo L da Copa do Mundo será disputado no Gillette Stadium, nos Estados Unidos.

O responsável pela narração da partida será Tiago Leifert, enquanto Galvão Bueno dá voz às partidas do Brasil.

Tiago Leifert é um dos narradores do SBT na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/SBT)

Brasil x Haiti: SBT bate recorde e alcança melhor audiência do canal desde 2024

A Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para a ocasião, o SBT emplacou o seu melhor desempenho de audiência do torneio até o momento.

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A goleada da seleção brasileira rendeu também os maiores números obtidos pela emissora em São Paulo e no Painel Nacional de Televisão em 2026. O resultado foi responsável por um incremento de 235% na performance da rede na comparação com as quatro sextas anteriores.

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Considerando apenas a faixa da bola rolando, entre 21h31 e 23h30, a transmissão comandada por Galvão Bueno, que contou também com comentários de Mauro Beting, Alexandre Pato, Muricy Ramalho e Nadine Basttos teve média de 11,66 pontos na Grande São Paulo, índice que representa a maior audiência da emissora desde 31 de outubro de 2024. Em seu melhor momento, o jogo conquistou um pico de 13 pontos.

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Na comparação com a primeira partida da seleção brasileira, disputada contra o Marrocos, o SBT aumentou a sua audiência média na principal metrópole do país em 5%. A emissora terceira colocada, por sua vez, perdeu 31% de seu público no mesmo comparativo, enquanto o quarto colocado viu sua audiência encolher 60%.

Durante a exibição da partida, o SBT conquistou 710% mais telespectadores do que o canal terceiro colocado, que marcou apenas 1,44 ponto com uma novela bíblica e um filme. Enquanto a bola rolou na Filadélfia, 17,79% dos televisores ligados na Grande São Paulo estavam sintonizados na narração feita por Galvão Bueno.

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No Painel Nacional de Televisão, que leva em consideração os índices aferidos nas 15 maiores metrópoles do país, o SBT conquistou 9,61 pontos de média com Brasil x Haiti, ampliando a sua audiência em 6% no comparativo com o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. A emissora conquistou 497% mais público do que o canal terceiro colocado, que exibiu uma novela e um filme na faixa horária.

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