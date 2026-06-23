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Qual jogo da Copa do Mundo passa no SBT hoje (23)?

Emissora transmite um jogo por dia do torneio mundial

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 08:10
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Equipe do SBT para a cobertura da Copa do Mundo
Equipe do SBT para a Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

Com uma equipe de grandes nomes como Galvão BuenoTiago LeifertMauro Naves Alexandre Pato, o SBT tem os direitos de todos os jogos da Seleção Brasileira, além da final da competição. No total, a empresa vai passar 32 partidas do torneio, com um confronto por dia garantido para o telespectador.

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  • Equipe do SBT paraa cobertura da Copa do Mundo

    Brasil x Haiti: SBT bate recorde e alcança melhor audiência do canal desde 2024

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    Nesta terça-feira (22), o jogo que será exibido pelo canal será o confronto entre Inglaterra e Gana, às 17h (de Brasília). O confronto válido pelo Grupo L da Copa do Mundo será disputado no Gillette Stadium, nos Estados Unidos.

    O responsável pela narração da partida será Tiago Leifert, enquanto Galvão Bueno dá voz às partidas do Brasil.

    Tiago Leifert segurando uma bola em frente ao logo do SBT
    Tiago Leifert é um dos narradores do SBT na Copa do Mundo (Foto: Divulgação/SBT)

    Brasil x Haiti: SBT bate recorde e alcança melhor audiência do canal desde 2024

    Seleção Brasileira venceu o Haiti por 3 a 0, na última sexta-feira (19), nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. Para a ocasião, o SBT emplacou o seu melhor desempenho de audiência do torneio até o momento.

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    A goleada da seleção brasileira rendeu também os maiores números obtidos pela emissora em São Paulo e no Painel Nacional de Televisão em 2026. O resultado foi responsável por um incremento de 235% na performance da rede na comparação com as quatro sextas anteriores.

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    Considerando apenas a faixa da bola rolando, entre 21h31 e 23h30, a transmissão comandada por Galvão Bueno, que contou também com comentários de Mauro Beting, Alexandre Pato, Muricy Ramalho e Nadine Basttos teve média de 11,66 pontos na Grande São Paulo, índice que representa a maior audiência da emissora desde 31 de outubro de 2024. Em seu melhor momento, o jogo conquistou um pico de 13 pontos.

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    Na comparação com a primeira partida da seleção brasileira, disputada contra o Marrocos, o SBT aumentou a sua audiência média na principal metrópole do país em 5%. A emissora terceira colocada, por sua vez, perdeu 31% de seu público no mesmo comparativo, enquanto o quarto colocado viu sua audiência encolher 60%.

    Durante a exibição da partida, o SBT conquistou 710% mais telespectadores do que o canal terceiro colocado, que marcou apenas 1,44 ponto com uma novela bíblica e um filme. Enquanto a bola rolou na Filadélfia, 17,79% dos televisores ligados na Grande São Paulo estavam sintonizados na narração feita por Galvão Bueno.

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    No Painel Nacional de Televisão, que leva em consideração os índices aferidos nas 15 maiores metrópoles do país, o SBT conquistou 9,61 pontos de média com Brasil x Haiti, ampliando a sua audiência em 6% no comparativo com o primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. A emissora conquistou 497% mais público do que o canal terceiro colocado, que exibiu uma novela e um filme na faixa horária.

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