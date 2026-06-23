Copa do Mundo: Desimpedidos prepara conteúdo com imersão e entretenimento Canal no Youtube publicará dois vídeos com imersão na Copa do Mundo

Nos novos episódios do Desimpedidos, Chico Pedrotti e Bolívia Zica se despedem do

México com muito entretenimento, produzindo diversos conteúdos durante a Copa do Mundo. Em um dos vídeos, assistiram à vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti dentro de um ônibus de festa.

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Chico e Bolívia se dividiram em dois jogos da Copa do Mundo para conhecer a cultura dos torcedores (Foto: NWB)

No episódio que foi ao ar no domingo, Chico e Bolívia partiram da Fanfest na Cidade do México, um dos pontos sede da Copa do Mundo, local onde bebidas alcoólicas não são permitidas, e reuniram alguns brasileiros para acompanhar o jogo em um ônibus-balada com open bar, teto conversível, luzes, música e bebidas.

A festa estava animada quando, no intervalo, os apresentadores entregaram os microfones aos convidados e lhes deram a missão de chamar ainda mais pessoas na cidade para acompanhar o segundo tempo dentro do ônibus, que estava temático da Copa do Mundo.

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Dias antes da festa de despedida, Chico, vestido de "Ronhonhodinho" (mistura de Nhonho, do Chaves, com Ronaldinho), foi para Guadalajara acompanhar a torcida a caminho do estádio e apoiar sua seleção na busca de ser a primeira classificada para a fase dos 16 avos de final. O apresentador mostrou o lado mais extrovertido e apaixonado dos mexicanos junto à seleção nacional na Copa do Mundo, e como eles também gostam do Brasil.

Enquanto isso, Bolívia ficou na Cidade do México, com a missão de encontrar simpáticos coreanos e se arriscar a aprender algumas palavras no idioma asiático. No caminho, fez um quiz com os mexicanos da capital para saber se a imagem que viam no celular do apresentador retratava um jogador coreano ou um cantor de K-pop e também mostrou que Park-Ji Sun está em alta entre as mulheres mexicanas.

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No fim, Bolívia viu o jogo e pôde experimentar as diferenças culinárias entre molhos mexicanos e coreanos. Mas foi Chico quem presenciou a euforia mexicana após a classificação em Guadalajara.

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