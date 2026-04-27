Endrick e Gabriely Miranda anunciam sexo do primeiro filho
Casal está junto desde 2023
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O atacante Endrick, do Lyon, e a influenciadora digital Gabriely Miranda revelaram que o primeiro filho do casal será um menino. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (27) por meio das redes sociais.
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Gabriely está nos primeiros meses de gestação, anunciada publicamente no dia 10 de abril. O casal publicou um vídeo nos stories do Instagram mostrando o momento da revelação do sexo do bebê.
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Nas imagens, Endrick e Gabriely aparecem abrindo uma caixa de grandes dimensões. Do interior da caixa saíram balões azuis, indicando que eles esperam um menino.
O jogador de futebol e a influenciadora digital não informaram qual nome pretendem dar ao filho. Essa informação não foi divulgada com o anúncio do sexo da criança.
O anúncio do sexo do bebê aconteceu 17 dias após a divulgação inicial da gestação. Este será o primeiro filho do casal.
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Temporada de Endrick
Dentro de campo, o talento brasileiro tem colecionado uma temporada de destaque com o Lyon. Endrick chegou ao clube francês em janeiro deste ano, emprestado do Real Madrid, após perder espaço na equipe espanhola.
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Desde a chegada ao novo clube, o brasileiro colecionou momentos de destaque em um ano de reafirmação. Ao todo, foram 18 jogos disputados pelo Lyon, onde Endrick somou sete gols e assistências.
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