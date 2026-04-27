Real Madrid define preço astronômico por 'rival' de Endrick

O mercado de transferências europeu está em ebulição com a proximidade do fim da temporada, e o Real Madrid deixou claro que não pretende facilitar a saída de seus talentos. Em meio à busca de clubes europeus por novos nomes para compor seus elencos, a diretoria merengue adotou uma postura firme: ninguém sairá de graça ou por valores considerados abaixo do mercado.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Gonzalo García comemora gol do Real Madrid contra a Real Sociedad, pela La Liga (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)

O principal exemplo dessa política é o caso de Gonzalo García. O atacante, que tem visto seu espaço oscilar no time, entrou no radar de diversos clubes, incluindo o Borussia Dortmund. No entanto, para tirar o jogador de Valdebebas, os interessados terão que desembolsar nada menos que € 60 milhões (aproximadamente R$ 365 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

Se concretizada nestes moldes, a venda colocaria Gonzalo como o segundo jogador mais caro formado nas categorias de base do clube madrilenho, ficando atrás apenas de Álvaro Morata, negociado com o Chelsea por € 80 milhões.

A situação de Gonzalo García no clube está intrinsecamente ligada à de outro jovem talento: Endrick. Em janeiro, durante a janela de transferências, o técnico Xabi Alonso precisou tomar decisões cruciais para o elenco. Na ocasião, o treinador optou pela saída de Endrick, permitindo que o brasileiro buscasse mais protagonismo e tempo de jogo longe da capital espanhola, enquanto decidiu manter Gonzalo no grupo.

continua após a publicidade

Desde então, os caminhos dos dois jogadores se distanciaram. Enquanto Endrick ganhou minutagem e cresceu de estatura em campo, Gonzalo viu seus minutos diminuírem, sendo muitas vezes deslocado de sua função principal.

Apesar de ter disputado 34 jogos nesta temporada, marcando seis gols em 1.119 minutos, o desempenho de Gonzalo García é visto com cautela pelos analistas. O atleta, que brilhou ao ser artilheiro no último Mundial de Clubes, costuma ser escalado nas pontas, longe da grande área, que é seu "habitat natural".

Números de Gonzalo García, do Real Madrid, e Endrick, do Lyon, em 2026 (Arte: NotebookLM)

O Borussia Dortmund, um dos principais interessados, chegou a sinalizar uma oferta na casa dos € 30 milhões, valor que foi prontamente considerado insuficiente pela diretoria do Real Madrid. Recentemente, representantes de um grande clube italiano também estiveram em Valdebebas sondando a situação do jogador, mas esbarraram na alta pedida merengue.

🤑 Aposte jogos de futebol pelo mundo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.