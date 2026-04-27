Endrick vira alvo de gigante da Premier League

Emprestado pelo Real Madrid ao Lyon em janeiro, Endrick tem se consolidado como uma das peças-chave do esquema tático do técnico Paulo Fonseca. Com 7 gols marcados e o sonho de jogar a Copa do Mundo de 2026, o brasileiro despertou o interesse do Arsenal, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo.

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Endrick comemora gol do Lyon contra o PSG na Ligue 1 (Foto: Franck Fife /AFP)

A excelente fase despertou o interesse do Arsenal, vice-líder da Premier League. Mikel Arteta, técnico dos Gunners, monitora de perto a evolução do atacante e estaria disposto a investir caso o Real Madrid mudasse de planos em relação ao jogador. Apesar do interesse da equipe londrina, uma venda está fora de cogitação. O Real Madrid entende que o elenco atual não conta com nenhum atacante com as características de Endrick e, por isso, o retorno da 'cria do Palmeiras' é tratado como prioridade máxima para a próxima temporada.

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Endrick em ação pelo Real Madrid contra o Talavera, pela Copa do Rei (Foto: Thomas Coex/AFP)

Em meio às especulações de mercado, o próprio jogador mantém os pés no chão e evita criar polêmica sobre seu futuro. Em entrevista recente, o atacante demonstrou maturidade ao comentar sobre o término do seu vínculo atual:

– Honestamente, não sei. Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que voltar para o Real Madrid, voltarei com prazer. Se eu tiver que ir para outro lugar, irei – declarou o atacante.

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Jornais espanhóis tratam como 'incerto' futuro de Endrick

O jornal espanhol AS repercutiu a entrevista e destacou que o brasileiro "não descartou nada" sobre seu futuro. A publicação lembrou que Endrick não jogou nenhum minuto pelo Real Madrid de Xabi Alonso nesta temporada e que sua passagem por Lyon tem sido marcada por boa fase, são sete gols e sete assistências em 18 jogos.

O periódico também ressaltou que o Lyon gostaria de ampliar o empréstimo do atacante por mais uma temporada. O Marca, por sua vez, também deu destaque à entrevista e classificou a declaração de Endrick como uma "falta de definição" sobre seu destino. O veículo espanhol apontou que o brasileiro não garantiu retorno ao Real Madrid e que a possibilidade de seguir em outro clube segue em aberto.

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