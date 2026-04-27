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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Endrick vira alvo de gigante da Premier League

Atacante de 19 anos se destaca no Lyon de Paulo Fonseca

Pedro Bernardo
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 27/04/2026
15:45
Endrick Lyon
imagem cameraEndrick comemora gol pelo Lyon contra o PSG na Ligue 1 (Foto: Franck Fife / AFP)
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Emprestado pelo Real Madrid ao Lyon em janeiro, Endrick tem se consolidado como uma das peças-chave do esquema tático do técnico Paulo Fonseca. Com 7 gols marcados e o sonho de jogar a Copa do Mundo de 2026, o brasileiro despertou o interesse do Arsenal, de acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo.

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Endrick comemora gol do Lyon contra o PSG
Endrick comemora gol do Lyon contra o PSG na Ligue 1 (Foto: Franck Fife /AFP)

A excelente fase despertou o interesse do Arsenal, vice-líder da Premier League. Mikel Arteta, técnico dos Gunners, monitora de perto a evolução do atacante e estaria disposto a investir caso o Real Madrid mudasse de planos em relação ao jogador. Apesar do interesse da equipe londrina, uma venda está fora de cogitação. O Real Madrid entende que o elenco atual não conta com nenhum atacante com as características de Endrick e, por isso, o retorno da 'cria do Palmeiras' é tratado como prioridade máxima para a próxima temporada.

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Endrick em ação pelo Real Madrid contra o Talavera, pela Copa do Rei
Endrick em ação pelo Real Madrid contra o Talavera, pela Copa do Rei (Foto: Thomas Coex/AFP)

Em meio às especulações de mercado, o próprio jogador mantém os pés no chão e evita criar polêmica sobre seu futuro. Em entrevista recente, o atacante demonstrou maturidade ao comentar sobre o término do seu vínculo atual:

– Honestamente, não sei. Vim para cá por empréstimo de seis meses. Se eu tiver que voltar para o Real Madrid, voltarei com prazer. Se eu tiver que ir para outro lugar, irei – declarou o atacante.

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Jornais espanhóis tratam como 'incerto' futuro de Endrick

O jornal espanhol AS repercutiu a entrevista e destacou que o brasileiro "não descartou nada" sobre seu futuro. A publicação lembrou que Endrick não jogou nenhum minuto pelo Real Madrid de Xabi Alonso nesta temporada e que sua passagem por Lyon tem sido marcada por boa fase, são sete gols e sete assistências em 18 jogos.

O periódico também ressaltou que o Lyon gostaria de ampliar o empréstimo do atacante por mais uma temporada. O Marca, por sua vez, também deu destaque à entrevista e classificou a declaração de Endrick como uma "falta de definição" sobre seu destino. O veículo espanhol apontou que o brasileiro não garantiu retorno ao Real Madrid e que a possibilidade de seguir em outro clube segue em aberto.

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