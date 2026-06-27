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Em sua folga, Neymar comprou um relógio de mais de R$ 5 mi; veja

Atleta já havia comprado produtos da mesma loja

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
27/06/2026 15:24
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Durante sua folga, Neymar compra relógio de US$ 1 milhão (Foto: Divulgação/Neymar Jacob Arabo)
Durante sua folga, Neymar compra relógio de US$ 1 milhão (Foto: Divulgação/Neymar Jacob Arabo)

Os jogadores da Seleção Brasileira folgaram na última quinta-feira (25), um dia depois do último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo, contra a Escócia. Durante sua folga, Neymar aproveitou para comprar um relógio de US$ 1 milhão (R$ 5,170 milhões).

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    Em suas redes sociais, o craque brasileiro publicou uma foto com Jacob Arabo, um joalheiro e relojoeiro nascido no Uzbequistão, dono da Jacob & Co. Seus produtos são extravagantes e caros, e seus relógios são muito famosos entre atletas, pelos designs ousados e complexos.

    Durante sua folga, Neymar compra relógio de US$ 1 milhão (Foto: Divulgação/Neymar Jacob Arabo)

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    Neymar de volta

    Durante a partida entre Escócia e Brasil, que acabou em 3 a 0 para a Amarelinha, Neymar voltou a vestir a camisa da Seleção após quase 900 dias longe do time nacional brasileiro. Na partida, jogou pouco mais de 15 minutos, participou de tabelas e tentou chutar ao gol uma vez, mas o goleiro escocês impediu a festa do camisa 10 brasileiro.

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    A tendência é que, contra o Japão, o atleta volte a campo, mas ainda não se sabe se ele jogará a mesma minutagem que teve em sua última partida ou mais.

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