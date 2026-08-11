Jogada de reforço do Real Madrid em treino viraliza: 'Impressionante' Atleta chega ao clube espanhol após ser destaque na Copa do Mundo

Faltam dez dias para a estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol. A equipe merengue inicia a tragetória na temporada contra o Espanyol, no dia 22 de agosto, fora de casa. Antes disso, sob os olhares de José Mourinho, o elenco segue com a preparação e o atacante Yan Diomande tem se destacado.

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O jogador africano é um dos reforços do clube espanhol para a temporada europeia. Mesmo com pouco tempo de casa, a habilidade do atacante tem ganhado destaque nos treinos do Real Madrid. No último domingo (10), um vídeo de um lance de Diomande no coletivo viralizou nas redes sociais.

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Com agilidade e toques curtos na bola, característica que o fizeram se destacar durante a última Copa do Mundo, Diomande marcou um belo gol. Para impressionar ainda mais, o lance foi em cima do lateral Marc Cucurella, outro reforço do Real Madrid, que é conhecido mundialmente por ser um exemplo na marcação. Veja a repercussão abaixo:

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Tradução: "Yan Diomande vai fazer uma temporada impressionante, isso se vê na preparação da temporada".

Croyez moi on va se régaler avec Yann cette saison — K_Uriel (@K_Iriel) August 10, 2026

Tradução: "Acredite em mim, vamos nos deliciar com o Yann esta temporada".

esse tipo de jogada do Yan Diomande é um padrão técnico.



domínio com a perna direita (dominante), jogo de corpo, e o chute com a perna esquerda surpreendendo



isso torna o Diomande, como ponta e driblador, extremamente imprevisível.



Elite no Real Madrid pic.twitter.com/JREuTz0DyG — Luis Fernando Filho (@luisfernanfilho) August 11, 2026

dito isso, boa defesa do Cucurella — Felipe Liddel (@FelipeMar81028) August 11, 2026

And with power… he is going to be a problem — Messiah (@ZuluTheMonarch) August 11, 2026

Tradução: "E com poder… ele vai ser um problema".

Le train est déjà fermé hein. On a les captures de tous ceux qui ont dit que c'était un scam on vous attend — lasagesse (@SirBiaou) August 10, 2026

Tradução: "O trem já está fechado, hein. Temos as capturas de tela de todos que disseram que era uma fraude, estamos esperando vocês".

Chega de Diomande no Real Madrid

O Real Madrid oficializou na última quinta-feira (6) a contratação de Yan Diomande e concluiu uma das negociações mais movimentadas da atual janela de transferências. Contratado junto ao RB Leipzig por cerca de 130 milhões de euros (R$ 832 milhões, na cotação atual), o atacante marfinense de 19 anos assinou vínculo até junho de 2033 e passou a ser a contratação mais cara dos 124 anos de história do clube espanhol.

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O investimento supera o valor fixo desembolsado pelo Real Madrid em negociações anteriores, como as de Cristiano Ronaldo, Bellingham, Bale e Hazard. Além do recorde financeiro, Diomande também firmou o contrato mais longo já assinado pelo clube, com duração de sete temporadas.

A chegada do atacante encerra uma novela que se estendeu por dias, mesmo depois de o jogador já ter definido que queria vestir a camisa merengue. A operação envolveu negociações diretas com o Leipzig, concorrência de gigantes europeus e entraves jurídicos que atrasaram o anúncio oficial.

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