Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Torcida do Palmeiras manda recado após sorteio da Copa do Brasil: 'Obrigação'

Alviverde encara o Santos nas quartas de final

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 11:49
Atualizado há 3 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Jogadores do Palmeiras e do Santos em ação durante o clássico
Jogadores do Palmeiras e do Santos em ação durante do clássico (Foto: Gero Rodrigues/Ofotográfico/Folhapress)

Após o sorteio realizado nesta terça-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o Palmeiras enfrentará o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. Com o confronto definido, torcedores do Alviverde mandaram recado aos jogadores dizendo que é obrigação passar.

➡️Brasileirão terá mudanças na arbitragem; veja regras aprovadas

Com o chaveamento confirmado, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória estão do mesmo lado, o que reforçou a pressão da torcida na classificação. Veja a repercussão:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na quinta fase, o Palmeiras eliminou o Jacuipense com duas vitórias e placar agregado de 7 a 1. Nas oitavas de final, a equipe comandada por Abel Ferreira superou o Fortaleza, com vitória por 3 a 0 como mandante e derrota por 3 a 2 no jogo de volta.

Flaco López durante comemoração de gol
Flaco López durante comemoração de gol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Caso avance às semifinais do torneio, o Palmeiras enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco e Vitória. Do outro lado da chave, haverá dois clássicos estaduais: Internacional x Grêmio e Cruzeiro x Atlético-MG.

continua após a publicidade

Chaveamento Copa do Brasil

Lado A da chave

  • Grêmio x Internacional
  • Cruzeiro x Atlético-MG

Lado B da chave

  • Vasco x Vitória
  • Palmeiras x Santos

Premiação da Copa do Brasil

Premiação Copa do Brasil

  • 5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões*
  • Oitavas de final: R$ 3 milhões*
  • Quartas de final: R$ 4 milhões*
  • Semifinal: R$ 9 milhões
  • Vice-campeão: R$ 34 milhões
  • Campeão: R$ 78 milhões

*Premiações já conquistadas pelo Palmeiras na atual edição

🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brad Pitt durante premiação

Fora de Campo

Brad Pitt debocha de Neymar em entrevista: 'Precisa de ajuda'

Há 30 minutos
Fábio Sormani faz forte desabafo sobre Neymar contra Chapecoense (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

Fora de Campo

Neymar vira assunto após sorteio da Copa do Brasil: 'Não joga'

Há 48 minutos
Edu Dracena no Jogo Aberto, programa da Band

Fora de Campo

Edu Dracena aponta favorito em Santos x Palmeiras pela Copa do Brasil

Há 1 hora
Jogadores do Vasco e Vitória durante confronto no Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Torcedores do Vitória reagem a confronto contra o Vasco: 'Freguês'

Há 1 hora
Internacional recebe o Grêmio, no Beira-Rio, pelo Brasileirão

Fora de Campo

Grenal na Copa do Brasil gera provocações entre torcedores: 'Graças a Deus'

Há 1 hora
Taça da Copa do Brasil (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Fora de Campo

Sorteio da Copa do Brasil enlouquece torcedores: 'Impossível'

Há 1 hora
Mais LANCE!
Igor Thiago comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

Igor Thiago vira algo de gigante europeu e mobiliza web: 'Agora vai'

Diomande em treino do Real Madrid

Jogada de reforço do Real Madrid em treino viraliza: 'Impressionante'

Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Futuro de Endrick no Real Madrid vira debate na web: 'Vale lembrar'

Bárbara Coelho com a camisa e microfone da CazéTV em estádio da Copa do Mundo

Bárbara Coelho avalia Copa do Mundo na CazéTV e projeta a feminina em 2027

Vampeta com camisa de botão sentado

Vampeta questiona fase de Neymar no Santos: 'Nunca foi disso'

Craque Neto durante o programa apito final na segunda-feira (10)

Craque Neto é sincero sobre renovação de Memphis: 'Olha a fase'

Zinho, comentarista do Equipe F, do ESPN

Zinho critica decisão de Abel Ferreira em Palmeiras x Inter: 'Absurdo'

David marcando gol impedido em Bahia e Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Vídeo do VAR em gol anulado do Vasco vira assunto: 'Não é'

Samir Xaud, presidente da CBF, durante evento na entidade

Torcedores reagem a mudanças nas regras de arbitragem do Brasileirão: 'Caos'

Luis Roberto, da Globo, apontando para a taça da Libertadores

Quando o narrador Luis Roberto volta às atividades na Globo?

Thiago Almada com a camisa do River Plate em mãos no Estádio Monumental de Nuñez

Chegada de Almada no River Plate repercute: 'Assustador'

Matheuzinho, durante partida do Corinthians de cabelo loiro

Fala de Matheuzinho irrita torcedores do Corinthians: 'Marra'

Douglas Souza, pai de Endrick, chorando

Em lágrimas, pai de Endrick fala da frustração do filho após eliminação na Copa