Torcida do Palmeiras manda recado após sorteio da Copa do Brasil: 'Obrigação'
Alviverde encara o Santos nas quartas de final
Após o sorteio realizado nesta terça-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o Palmeiras enfrentará o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. Com o confronto definido, torcedores do Alviverde mandaram recado aos jogadores dizendo que é obrigação passar.
➡️Brasileirão terá mudanças na arbitragem; veja regras aprovadas
Com o chaveamento confirmado, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória estão do mesmo lado, o que reforçou a pressão da torcida na classificação. Veja a repercussão:
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Posso falar? Obrigação. pic.twitter.com/VoAqVfeYux— Palmeiras da Depressão (@deprepalmeiras) August 11, 2026
Se o Palmeiras não for pra final tem que demitir todo mundo e fazer o maior protesto da historia. OBRIGAÇÃO!— Vini Andrade (@Viniandradec) August 11, 2026
Em ambas as copas.— Mundinho Palestra Itália 🇮🇹 (@Mundinho_SEP) August 11, 2026
Se não chegar nem na final, é vexame pic.twitter.com/f1XKLoQwBK
Concordo, só time ruim do nosso lado, é obrigação passar e passar fácil pra final— Matheus ⚡️🥷 (@matheuscqn) August 11, 2026
Só tem time que briga pra não cair todo ano na nossa chave— 𝕃𝕊𝕋 🇧🇷🇮🇹 (@LSTsep1914) August 11, 2026
A obrigação era chegar na final, mas esse pardal vai cagar com tudo pra variar
Copa do brasil, Libertadores e Série A é obrigação.— PAL Press (@verdypress) August 11, 2026
Na quinta fase, o Palmeiras eliminou o Jacuipense com duas vitórias e placar agregado de 7 a 1. Nas oitavas de final, a equipe comandada por Abel Ferreira superou o Fortaleza, com vitória por 3 a 0 como mandante e derrota por 3 a 2 no jogo de volta.
Caso avance às semifinais do torneio, o Palmeiras enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco e Vitória. Do outro lado da chave, haverá dois clássicos estaduais: Internacional x Grêmio e Cruzeiro x Atlético-MG.
Chaveamento Copa do Brasil
Lado A da chave
- Grêmio x Internacional
- Cruzeiro x Atlético-MG
Lado B da chave
- Vasco x Vitória
- Palmeiras x Santos
Premiação da Copa do Brasil
Premiação Copa do Brasil
- 5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões*
- Oitavas de final: R$ 3 milhões*
- Quartas de final: R$ 4 milhões*
- Semifinal: R$ 9 milhões
- Vice-campeão: R$ 34 milhões
- Campeão: R$ 78 milhões
*Premiações já conquistadas pelo Palmeiras na atual edição
🟢 Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Brad Pitt debocha de Neymar em entrevista: 'Precisa de ajuda'Há 30 minutos
Fora de Campo
Neymar vira assunto após sorteio da Copa do Brasil: 'Não joga'Há 48 minutos
Fora de Campo
Edu Dracena aponta favorito em Santos x Palmeiras pela Copa do BrasilHá 1 hora
Fora de Campo
Torcedores do Vitória reagem a confronto contra o Vasco: 'Freguês'Há 1 hora
Fora de Campo
Grenal na Copa do Brasil gera provocações entre torcedores: 'Graças a Deus'Há 1 hora
Fora de Campo
Sorteio da Copa do Brasil enlouquece torcedores: 'Impossível'Há 1 hora
Mais LANCE!