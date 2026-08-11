Torcida do Palmeiras manda recado após sorteio da Copa do Brasil: 'Obrigação' Alviverde encara o Santos nas quartas de final

Após o sorteio realizado nesta terça-feira (11), na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, o Palmeiras enfrentará o Santos nas quartas de final da Copa do Brasil. Com o confronto definido, torcedores do Alviverde mandaram recado aos jogadores dizendo que é obrigação passar.

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Com o chaveamento confirmado, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória estão do mesmo lado, o que reforçou a pressão da torcida na classificação. Veja a repercussão:

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Se o Palmeiras não for pra final tem que demitir todo mundo e fazer o maior protesto da historia. OBRIGAÇÃO! — Vini Andrade (@Viniandradec) August 11, 2026

Em ambas as copas.



Se não chegar nem na final, é vexame pic.twitter.com/f1XKLoQwBK — Mundinho Palestra Itália 🇮🇹 (@Mundinho_SEP) August 11, 2026

Concordo, só time ruim do nosso lado, é obrigação passar e passar fácil pra final — Matheus ⚡️🥷 (@matheuscqn) August 11, 2026

Só tem time que briga pra não cair todo ano na nossa chave



A obrigação era chegar na final, mas esse pardal vai cagar com tudo pra variar — 𝕃𝕊𝕋 🇧🇷​🇮🇹​ (@LSTsep1914) August 11, 2026

Copa do brasil, Libertadores e Série A é obrigação. — PAL Press (@verdypress) August 11, 2026

Na quinta fase, o Palmeiras eliminou o Jacuipense com duas vitórias e placar agregado de 7 a 1. Nas oitavas de final, a equipe comandada por Abel Ferreira superou o Fortaleza, com vitória por 3 a 0 como mandante e derrota por 3 a 2 no jogo de volta.

Flaco López durante comemoração de gol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Caso avance às semifinais do torneio, o Palmeiras enfrentará o vencedor do confronto entre Vasco e Vitória. Do outro lado da chave, haverá dois clássicos estaduais: Internacional x Grêmio e Cruzeiro x Atlético-MG.

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Chaveamento Copa do Brasil

Lado A da chave

Grêmio x Internacional

Cruzeiro x Atlético-MG

Lado B da chave

Vasco x Vitória

Palmeiras x Santos

Premiação da Copa do Brasil

Premiação Copa do Brasil

5ª fase (32 participantes): R$ 2 milhões*

R$ 2 milhões* Oitavas de final: R$ 3 milhões*

R$ 3 milhões* Quartas de final: R$ 4 milhões*

R$ 4 milhões* Semifinal: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Vice-campeão: R$ 34 milhões

R$ 34 milhões Campeão: R$ 78 milhões

*Premiações já conquistadas pelo Palmeiras na atual edição

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