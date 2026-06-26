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Davide Ancelotti nega polêmica envolvendo Neymar: 'Respeito'

Atitude de auxiliar técnico da Seleção Brasileira durante partida contra a Escócia, na última quarta-feira, ganhou destaque

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Rio de Janeiro (RJ)
26/06/2026 15:07
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Ancelotti conversa com Neymar durante treino da Seleção Brasileira
Ancelotti conversa com Neymar durante treino da Seleção Brasileira (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Davide Ancelotti, auxiliar técnico e filho do treinador Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, usou as redes sociais nesta sexta-feira (26) para explicar o gesto que gerou polêmica durante a entrada de Neymar em campo no segundo tempo do jogo entre Brasil e Escócia.

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    • O episódio chamou atenção porque Davide balançou a cabeça negativamente enquanto o camisa 10 recebia instruções antes de entrar em campo. O auxiliar esclareceu que o movimento não tinha relação com a substituição do jogador. Davide Ancelotti negou qualquer polêmica e garantiu que o gesto foi parte de uma conversa paralela com o auxiliar Paul Clement.

    "Em certas ocasiões, com o objetivo de preservar a harmonia do grupo, é preciso esclarecer polêmicas artificiais. Lamento muito que tenha sido tirada de contexto uma conversa paralela com Paul Clement, totalmente alheia à substituição de Neymar", escreveu.

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    No mesmo post, ele reforçou o clima de união no grupo. "Somos muito afortunados por poder trabalhar com jogadores de tão alto nível profissional e pessoal como os da seleção brasileira. Sigamos em frente, com união, respeito, com o máximo compromisso e entusiasmo", completou.

    Postagem de Davide Ancelotti negando polêmica envolvendo entrada de Neymar contra a Escócia
    Davide Ancelotti nega polêmica envolvendo entrada de Neymar contra a Escócia (Foto: Reprodução)

    Esposa de Carlo Ancelotti também se manifestou

    Na quinta-feira (25), Ana Galocha, esposa do técnico italiano Carlo Ancelotti, já havia se pronunciado sobre o episódio. Ela relatou ter recebido insultos de torcedores pelas redes sociais por conta da imagem.

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    "Vocês sabem que estão interpretando uma imagem de forma totalmente equivocada, sem nenhuma relação com a realidade, e que, por causa disso, estou recebendo inúmeros insultos desde esta manhã? "Nós somos os primeiros a querer que o Brasil ganhe", publicou a espanhola.

    A repercussão foi impulsionada por um vídeo do perfil "O Mundo da Bola", com a legenda: "Filho de Carlo Ancelotti olha feio e balança a cabeça negativamente enquanto Neymar recebe instruções para entrar". No registro completo da cena, porém, Davide se levanta na sequência e cumprimenta o jogador antes de sua entrada em campo.

    Davide Ancelotti atua como auxiliar do pai há anos. Em 2025, assumiu seu primeiro trabalho como treinador principal ao comandar o Botafogo entre julho e dezembro. Após o encerramento da Copa do Mundo, ele irá assumir o comando do Lille, da França.

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