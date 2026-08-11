Sorteio da Copa do Brasil enlouquece torcedores: 'Impossível' Sorteio acontece nesta terça-feira (11)

O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil desta terça-feira (11) foi marcado pela coincidência. Ao todo, quatro confrontos foram definidos, sendo três clássicos. São eles: Grêmio x Internacional, Palmeiras x Santos e Atlético-MG x Cruzeiro. O cenário enlouqueceu os torcedores.

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Além dos clássicos, o outro confronto da atual fase do torneio será entre Vasco e Vitória. Nas redes sociais, torcedores se manifestaram sobre a coincidência dos confronto estaduais. Alguns chegaram a brincar sobre a validade do sorteio. Veja a repercussão abaixo:

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IMPOSSÍVEL



o primeiro confronto das quartas de final da Copa do Brasil foi definido:



GRÊMIO X INTERNACIONAL!



📸 CBF TV pic.twitter.com/kTzKWqK01R — Central do Braga (@CentralDoBrega) August 11, 2026

"sorteio" da copa do brasil kkkkkkkkkkkkkk como q cai exatamente os 3 clássicos assim vsf — unlucky man (@iguprocopio_) August 11, 2026

quais as possibilidades disso acontecer ?????🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔 — RECO (@ANDRADE19688) August 11, 2026

que sorteio engraçado kkkkkkkkkkkkk só Vasco e Vitória não pegaram clássico porque não tinha quem colocar — bruna (@broobsj) August 11, 2026

Maior copa do Brasil da história — Mareque is 🇪🇪 (@FelipeRM25) August 11, 2026

Quartas de final da Copa do Brasil

As partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro. Veja como ficou o chaveamento e os mandos de campo abaixo:

Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)

Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)

Do outro lado da chave Copa do Brasil:

Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)

Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)

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Pelo chaveamento decidido no sorteio, quem avançar no clássico gaúcho irá enfrentar o vencedor do clássico mineiro na semifinal, enquanto o vencedor de Palmeiras x Santos encara o classificado de Vasco x Vitória.

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Além do sempre destacado valor da premiação — o campeão levará R$ 78 milhões —, a competição é a chance para Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória assegurarem um título nacional, o segundo mais importante na hierarquia do Brasil. O torneio ganha ainda mais relevância para os times da elite que estão mal no Brasileirão, casos principalmente de Grêmio, Internacional, Santos e Vasco.

E a competição este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.

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