Rodrygo e Maisa reacendem rumores de affair em jogo da Seleção Brasileira Publicação nas redes sociais relembram situação de 2023

Rodrygo Goes agitou as redes sociais ao deixar um comentário afetivo em uma publicação da atriz e influenciadora Maisa. A interação reacendeu as especulações dos fãs sobre a proximidade entre eles, que tiveram rumores de affair em 2023. No entanto, não há confirmação sobre um possível envolvimento amoroso entre os dois.

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Atacante já teve uma repercussão nas redes com Maisa 3 anos atrás (Foto: Fadel Senna/AFP)

Maisa e Rodrygo, reencontro que movimentou as redes

O reencontro ocorreu durante a partida entre Brasil e Escócia, realizada na quarta-feira (24). Maisa estava presente no jogo e posou ao lado do atacante do Real Madrid. Logo depois, Rodrygo comentou a foto publicada pela atriz com a frase "Lov u [eu te amo]". Maisa respondeu chamando-o de "primo", expressão que usa para se referir a pessoas próximas.

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A troca rapidamente chamou a atenção dos seguidores. "Quem deixou você amar nossa Maisa?", questionou um. Outro perguntou: "Desde quando vocês são tão próximos?". Um terceiro reagiu: "Meu Deus do céu, não sobrou nada". Todos reagiram com o objetivo apenas de brincar com a situação, e não de ofender o atacante do Real Madrid.

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Rumores de 2023

Os dois foram apontados como possível casal três anos atrás, depois de serem vistos juntos em baladas na Espanha e em São Paulo. No mesmo período, Maisa esteve presente em jogos do Real Madrid e fez fotos ao lado do jogador no estádio.

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Apesar da repercussão, a atriz sempre negou qualquer envolvimento amoroso. No Dia dos Namorados de 2023, publicou nas redes: "E vamos de mais um Dia dos Namorados solteira, né? Mas feliz dia para os apaixonados."

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Rodrygo também nunca confirmou nenhum envolvimento com a atriz; mesmo com a movimentação nas redes, ambos ainda não se manifestaram sobre a situação.

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