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Rodrygo e Maisa reacendem rumores de affair em jogo da Seleção Brasileira

Publicação nas redes sociais relembram situação de 2023

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
27/06/2026 10:07
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Atacante e atriz assistiram a Brasil x Haiti juntos (Foto: Reprodução/Instagram)
Atacante e atriz assistiram a Brasil x Haiti juntos (Foto: Reprodução/Instagram)

Rodrygo Goes agitou as redes sociais ao deixar um comentário afetivo em uma publicação da atriz e influenciadora Maisa. A interação reacendeu as especulações dos fãs sobre a proximidade entre eles, que tiveram rumores de affair em 2023. No entanto, não há confirmação sobre um possível envolvimento amoroso entre os dois.

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    Atacante já teve uma repercussão nas redes com Maisa 3 anos atrás (Foto: Fadel Senna/AFP)
    Atacante já teve uma repercussão nas redes com Maisa 3 anos atrás (Foto: Fadel Senna/AFP)

    Maisa e Rodrygo, reencontro que movimentou as redes

    O reencontro ocorreu durante a partida entre Brasil e Escócia, realizada na quarta-feira (24). Maisa estava presente no jogo e posou ao lado do atacante do Real Madrid. Logo depois, Rodrygo comentou a foto publicada pela atriz com a frase "Lov u [eu te amo]". Maisa respondeu chamando-o de "primo", expressão que usa para se referir a pessoas próximas.

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    A troca rapidamente chamou a atenção dos seguidores. "Quem deixou você amar nossa Maisa?", questionou um. Outro perguntou: "Desde quando vocês são tão próximos?". Um terceiro reagiu: "Meu Deus do céu, não sobrou nada". Todos reagiram com o objetivo apenas de brincar com a situação, e não de ofender o atacante do Real Madrid.

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    Rumores de 2023

    Os dois foram apontados como possível casal três anos atrás, depois de serem vistos juntos em baladas na Espanha e em São Paulo. No mesmo período, Maisa esteve presente em jogos do Real Madrid e fez fotos ao lado do jogador no estádio.

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    Apesar da repercussão, a atriz sempre negou qualquer envolvimento amoroso. No Dia dos Namorados de 2023, publicou nas redes: "E vamos de mais um Dia dos Namorados solteira, né? Mas feliz dia para os apaixonados."

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    Rodrygo também nunca confirmou nenhum envolvimento com a atriz; mesmo com a movimentação nas redes, ambos ainda não se manifestaram sobre a situação.

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