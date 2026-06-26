Craque da França recebe camisa do Brasil autografada por Neymar Jogador marcou na partida contra a Noruega nesta sexta-feira

Após a vitória da seleção da França contra a Noruega, Doué, atacante do PSG, recebeu uma camisa do Brasil autografada por Neymar. O presente foi dado pela repórter Isabela Pagliari, que faz a cobertura dos Bleus na CazéTV nesta edição de Copa do Mundo.

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A França confirmou o favoritismo, goleou a Noruega por 4 a 1 nesta sexta-feira (26), no Gillette Stadium, em Foxborough, Estados Unidos, e garantiu a liderança do Grupo I da Copa do Mundo. O grande nome da partida foi Ousmane Dembélé, autor de três gols da França ainda no primeiro tempo, enquanto Doué fechou a goleada na etapa final.

Doué presenteado por Neymar

Depois da partida, Doué foi surpreendido com uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Neymar dada pela repórter Isabela Pagliari, da Cazé TV. A jornalista mostrou um vídeo para o craque e em seguida entregou o uniforme. O jogador é fã declarado do camisa 10 do Brasil e demonstrou muita felicidade ao receber o presente.

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Doué recebeu de Isabela Pagliari, da CazéTV, uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Neymar.



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Caso o Brasil confirme o favoritismo diante do Japão na segunda fase da Copa, enfrentará nas oitavas o vencedor do confronto entre Noruega e Costa do Marfim, já definido após a rodada desta sexta-feira. Com o triunfo da França, Doué e companhia saíram do caminho da Seleção.

Doué comemora gol pela França contra a Noruega na Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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