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Igor Thiago vira algo de gigante europeu e mobiliza web: 'Agora vai'

Jogador está no Brentford

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 11:19
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Igor Thiago comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
Igor Thiago comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)

O atacante Igor Thiago pode está de mudança na atual janela de transferência europeia. O jogador do Brentford entrou na mira do Bayern de Munique, da Alemanha. De acordo com o Lance!, o diretor esportivo Max Eberl já fez uma consulta pelo jogador, que é visto como uma possibilidade para substituir Nicolas Jackson, que retornou de empréstimo para o Chelsea.

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A informação do monitoramento foi dada inicialmente pelo jornalista Nicolò Schira e confirmada pelo Lance!. Não demorou muito para a possível transferência envolvendo o brasileiro viralizar nas redes sociais.

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Torcedores apontaram o negócio como válido para Igor Thiago. Contudo, algumas manifestações questionaram a chegada do brasileiro ao Bayern de Munique. Veja a repercussão do caso abaixo:

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Igor Thiago no Bayern de Munique?

Nesta janela de transferências, o Bayern de Munique já concretizou a compra do marroquino Saibari, que é um meia, mas que também pode jogar como atacante, como fez na Copa do Mundo. No entanto, o clube alemão não tem um reserva da posição para Harry Kane, e é por conta disso que o nome de Igor Thiago começou a ganhar força. 

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Na última temporada, o brasileiro foi um dos grandes destaques da temporada europeia, tendo sido o vice-artilheiro da Premier League com 22 gols marcados. Por conta desse grande desempenho, o centroavante conquistou a confiança do treinador Carlo Ancelotti e foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

No entanto, Igor Thiago está feliz no Brentford e uma mudança só acontecerá se for boa para todas as partes. O atacante tem contrato com o clube da Premier League até junho de 2031 e se encaminha para sua terceira temporada com a equipe inglesa.

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Igor Thiago não está na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
Igor Thiago não está na convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo (Foto: Richard Callis /Fotoarena/Folhapress)
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