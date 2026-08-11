Igor Thiago vira algo de gigante europeu e mobiliza web: 'Agora vai' Jogador está no Brentford

O atacante Igor Thiago pode está de mudança na atual janela de transferência europeia. O jogador do Brentford entrou na mira do Bayern de Munique, da Alemanha. De acordo com o Lance!, o diretor esportivo Max Eberl já fez uma consulta pelo jogador, que é visto como uma possibilidade para substituir Nicolas Jackson, que retornou de empréstimo para o Chelsea.

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A informação do monitoramento foi dada inicialmente pelo jornalista Nicolò Schira e confirmada pelo Lance!. Não demorou muito para a possível transferência envolvendo o brasileiro viralizar nas redes sociais.

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Torcedores apontaram o negócio como válido para Igor Thiago. Contudo, algumas manifestações questionaram a chegada do brasileiro ao Bayern de Munique. Veja a repercussão do caso abaixo:

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Agora vai virar o melhor atacante do mundo kkkkkk — Paulo Victor (@PauloVi97958736) August 11, 2026

Vai passar raiva lá com os torcedores — David Rodrigues (@DavidRo69294929) August 11, 2026

Mas tem que aguentar os varmenguistas dizendo que o Pedro é melhor que ele kkkk — Bruno Hennemann (@BrunoHennemann3) August 11, 2026

Pô, os caras acham que sabem mais que a equipe de scout do Bayern. Inacreditável! — marvin (@eltoroloco911) August 11, 2026

Aí o homem vai fazer 40 gols de canela em cima dos Koln da vida e garantir a vaga para mais umas 3 copas. — Leandro Carvalho (@Leo_Carv22) August 11, 2026

Pessoal, esperem o negócio fechar pra poder sair de casa 👍 — Diego Müller (@diegosilva23_) August 11, 2026

Igor Thiago no Bayern de Munique?

Nesta janela de transferências, o Bayern de Munique já concretizou a compra do marroquino Saibari, que é um meia, mas que também pode jogar como atacante, como fez na Copa do Mundo. No entanto, o clube alemão não tem um reserva da posição para Harry Kane, e é por conta disso que o nome de Igor Thiago começou a ganhar força.

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Na última temporada, o brasileiro foi um dos grandes destaques da temporada europeia, tendo sido o vice-artilheiro da Premier League com 22 gols marcados. Por conta desse grande desempenho, o centroavante conquistou a confiança do treinador Carlo Ancelotti e foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo.

No entanto, Igor Thiago está feliz no Brentford e uma mudança só acontecerá se for boa para todas as partes. O atacante tem contrato com o clube da Premier League até junho de 2031 e se encaminha para sua terceira temporada com a equipe inglesa.

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