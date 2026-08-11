Futuro de Endrick no Real Madrid vira debate na web: 'Vale lembrar'
José Mourinho pediu permanência de brasileiro
Está definido. O atacante Endrick permanecerá no elenco do Real Madrid para o início da temporada europeia. Após semanas de especulações sobre uma possível saída por empréstimo do brasileiro, o clube merengue confirmou a pemanência a pedidos do técnico José Mourinho. A decisão repercutiu nas redes sociais.
➡️ Craque Neto é sincero sobre renovação de Memphis: 'Olha a fase'
Segundo o jornal "As", o treinador português conta com o atacante brasileiro e acredita que o jogador terá um papel relevante na equipe, o que coincide com as ideias de Florentino Pérez. Endrick está disposto a encarar o desafio e lutar por minutos em uma equipe que conta com Vini Jr, Mbappé e Diomande no ataque.
Nas redes sociais, a permanência do brasileiro no elenco merengue ganhou destaque. Torcedores brasileiros debateram o tema. Veja a repercussão abaixo:
➡️ Vampeta questiona fase de Neymar no Santos: 'Nunca foi disso'
Vale lembrar que na temporada passada ele tbm era o 9 no início, mas foi emprestado no meio dela— Central Blanca (@Centra1Blanca) August 10, 2026
Espero que ele tenha oportunidades e aproveite bem elas— zézin (@zezin_aleatorio) August 10, 2026
Vai o que? O ataque é Mbappé, Vini e Diomande— lucas 🦁 (@sci__lucas) August 10, 2026
Onde que este cidadão vai jogar?
será cárcere privado mds? muito tóxica essa relação pic.twitter.com/sfe49siOst— Dani♦️ (@daquidemarte) August 10, 2026
Endrick fica no Real Madrid
Diferentemente do Lyon, onde jogou nos últimos seis meses, Endrick irá encontrar uma disputa por minutos em campo acirrada na equipe merengue. De acordo com o jornal "As", Mourinho acredita que o jogador brasileiro tem aptidão não apenas para jogar como um camisa nove, mas também pela ponta direita, como fez durante boa parte de sua passagem por empréstimo ao Lyon.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
O Real Madrid apoiou a decisão do português em apostar no futuro de Endrick devido ao alto investimento feito na joia revelada pelo Palmeiras. No entanto, o atleta não abandona completamente a ideia de buscar minutos fora do clube merengue caso sinta que não consiga ter o espaço que entende que merece no decorrer da temporada.
Antes do Real Madrid brecar uma saída de Endrick, o centroavante tinha propostas para jogar no Aston Villa, da Inglaterra, e na Roma, da Itália. No entanto, o atacante prioriza se manter na equipe espanhola para seguir evoluindo, mas porque também tem o sonho de prosperar no clube mais relevante do continente europeu.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Grenal na Copa do Brasil gera provocações entre torcedores: 'Graças a Deus'Há 7 minutos
Fora de Campo
Torcida do Palmeiras manda recado após sorteio da Copa do Brasil: 'Obrigação'Há 18 minutos
Fora de Campo
Sorteio da Copa do Brasil enlouquece torcedores: 'Impossível'Há 32 minutos
Fora de Campo
Igor Thiago vira algo de gigante europeu e mobiliza web: 'Agora vai'Há 48 minutos
Fora de Campo
Jogada de reforço do Real Madrid em treino viraliza: 'Impressionante'Há 2 horas
Fora de Campo
Bárbara Coelho avalia Copa do Mundo na CazéTV e projeta a feminina em 2027Há 4 horas
Mais LANCE!