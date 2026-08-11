Futuro de Endrick no Real Madrid vira debate na web: 'Vale lembrar' José Mourinho pediu permanência de brasileiro

Está definido. O atacante Endrick permanecerá no elenco do Real Madrid para o início da temporada europeia. Após semanas de especulações sobre uma possível saída por empréstimo do brasileiro, o clube merengue confirmou a pemanência a pedidos do técnico José Mourinho. A decisão repercutiu nas redes sociais.

➡️ Craque Neto é sincero sobre renovação de Memphis: 'Olha a fase'

Segundo o jornal "As", o treinador português conta com o atacante brasileiro e acredita que o jogador terá um papel relevante na equipe, o que coincide com as ideias de Florentino Pérez. Endrick está disposto a encarar o desafio e lutar por minutos em uma equipe que conta com Vini Jr, Mbappé e Diomande no ataque.

continua após a publicidade

Nas redes sociais, a permanência do brasileiro no elenco merengue ganhou destaque. Torcedores brasileiros debateram o tema. Veja a repercussão abaixo:

➡️ Vampeta questiona fase de Neymar no Santos: 'Nunca foi disso'

Vale lembrar que na temporada passada ele tbm era o 9 no início, mas foi emprestado no meio dela — Central Blanca (@Centra1Blanca) August 10, 2026

Espero que ele tenha oportunidades e aproveite bem elas — zézin (@zezin_aleatorio) August 10, 2026

Vai o que? O ataque é Mbappé, Vini e Diomande



Onde que este cidadão vai jogar? — lucas 🦁 (@sci__lucas) August 10, 2026

será cárcere privado mds? muito tóxica essa relação pic.twitter.com/sfe49siOst — Dani♦️ (@daquidemarte) August 10, 2026

Coitado do endrick vai morfar no banco — AUPSEVEN (@aupsevenn) August 10, 2026

Coitado do endrick vai morfar no banco — AUPSEVEN (@aupsevenn) August 10, 2026

Endrick fica no Real Madrid

Diferentemente do Lyon, onde jogou nos últimos seis meses, Endrick irá encontrar uma disputa por minutos em campo acirrada na equipe merengue. De acordo com o jornal "As", Mourinho acredita que o jogador brasileiro tem aptidão não apenas para jogar como um camisa nove, mas também pela ponta direita, como fez durante boa parte de sua passagem por empréstimo ao Lyon.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Real Madrid apoiou a decisão do português em apostar no futuro de Endrick devido ao alto investimento feito na joia revelada pelo Palmeiras. No entanto, o atleta não abandona completamente a ideia de buscar minutos fora do clube merengue caso sinta que não consiga ter o espaço que entende que merece no decorrer da temporada.

Antes do Real Madrid brecar uma saída de Endrick, o centroavante tinha propostas para jogar no Aston Villa, da Inglaterra, e na Roma, da Itália. No entanto, o atacante prioriza se manter na equipe espanhola para seguir evoluindo, mas porque também tem o sonho de prosperar no clube mais relevante do continente europeu.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.