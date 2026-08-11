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Futuro de Endrick no Real Madrid vira debate na web: 'Vale lembrar'

José Mourinho pediu permanência de brasileiro

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 09:06
Atualizado há 1 hora
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Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)
Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)

Está definido. O atacante Endrick permanecerá no elenco do Real Madrid para o início da temporada europeia. Após semanas de especulações sobre uma possível saída por empréstimo do brasileiro, o clube merengue confirmou a pemanência a pedidos do técnico José Mourinho. A decisão repercutiu nas redes sociais.

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Segundo o jornal "As", o treinador português conta com o atacante brasileiro e acredita que o jogador terá um papel relevante na equipe, o que coincide com as ideias de Florentino Pérez. Endrick está disposto a encarar o desafio e lutar por minutos em uma equipe que conta com Vini Jr, Mbappé e Diomande no ataque.

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Nas redes sociais, a permanência do brasileiro no elenco merengue ganhou destaque. Torcedores brasileiros debateram o tema. Veja a repercussão abaixo:

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Endrick fica no Real Madrid

Diferentemente do Lyon, onde jogou nos últimos seis meses, Endrick irá encontrar uma disputa por minutos em campo acirrada na equipe merengue. De acordo com o jornal "As", Mourinho acredita que o jogador brasileiro tem aptidão não apenas para jogar como um camisa nove, mas também pela ponta direita, como fez durante boa parte de sua passagem por empréstimo ao Lyon.

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O Real Madrid apoiou a decisão do português em apostar no futuro de Endrick devido ao alto investimento feito na joia revelada pelo Palmeiras. No entanto, o atleta não abandona completamente a ideia de buscar minutos fora do clube merengue caso sinta que não consiga ter o espaço que entende que merece no decorrer da temporada.

Antes do Real Madrid brecar uma saída de Endrick, o centroavante tinha propostas para jogar no Aston Villa, da Inglaterra, e na Roma, da Itália. No entanto, o atacante prioriza se manter na equipe espanhola para seguir evoluindo, mas porque também tem o sonho de prosperar no clube mais relevante do continente europeu.

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