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Inter Miami mira Neymar para reeditar trio do Barcelona

Em reta final de contrato, Neymar é especulado no futebol norte-americano

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 11:32
Atualizado há 0 minutos
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Neymar é relacionado para duelo entre Santos e Remo, pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar é alvo do Inter Miami, da MLS (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A imprensa europeia repercutiu a possibilidade de reencontro do trio formado por Messi, Suárez e Neymar, com o Inter Miami apontado como provável destino do atacante brasileiro ao fim de seu contrato com o Santos, em 31 de dezembro. O jogador mantém o padrão adotado nesta segunda passagem pelo 'Peixe' e costuma definir seu futuro perto do encerramento dos acordos, postura que alimenta os rumores sobre uma possível mudança no mercado de transferências.

A reportagem do jornal Marca, veiculada nesta segunda-feira (10), aponta o interesse do Inter Miami em contratar o camisa 10 para recompor o ataque histórico exibido no futebol europeu. No entanto, o próprio veículo espanhol admite — o que também foi confirmado pela apuração do Lance! — que o atleta e seu estafe não abriram conversas com o clube norte-americano para a próxima temporada, mantendo o foco nas obrigações com o Santos.

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A atual condição contratual permite que o atacante deixe o time santista sem custos de transferência ao fim da temporada de 2026. Em evento beneficente do próprio instituto no início de agosto, o jogador afirmou publicamente que seu futuro profissional permanece incerto.

Reedição do trio MSN é o principal atrativo

A convivência com os amigos de longa data surge como fator de atração para o jogador, aliada à perspectiva de mudança no nível de cobrança vivido no ambiente do clube paulista, envolvido na luta contra a parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro. A transferência representaria uma nova rotina competitiva e a possibilidade de voltar a atuar ao lado de Messi e Suárez.

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Barcelona x Atlético de Madrid - Suárez, Neymar e Messi (Foto: Lluis Gene/ AFP)
Barcelona x Atlético de Madrid - Suárez, Neymar e Messi (Foto: Lluis Gene/ AFP)

O trio atuou junto no Barcelona entre 2014 e 2017, ciclo marcado por nove conquistas oficiais, com destaque para a Liga dos Campeões, dois títulos do Campeonato Espanhol e três Copas do Rei. A fase mais expressiva ocorreu na temporada 2014/15, marcada pela tríplice coroa nas principais competições, em campanha que registrou 122 gols distribuídos entre o argentino (58), o brasileiro (39) e o uruguaio (25).

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