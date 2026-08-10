Zinho critica decisão de Abel Ferreira em Palmeiras x Inter: 'Absurdo' Comentarista questionou a opção do treinador por não iniciar a partida com Flaco López

O empate sem gols entre Palmeiras e Internacional, neste domingo (9), pelo Campeonato Brasileiro, gerou críticas à decisão de Abel Ferreira na escalação do Verdão. Para Zinho, o técnico português errou ao deixar Flaco López no banco de reservas e classificou como um absurdo a justificativa apresentada pelo treinador.

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Abel explicou que o atacante argentino havia se reapresentado depois dos demais jogadores e que a decisão de utilizá-lo como opção no banco fazia parte de sua estratégia. Zinho, porém, discordou da avaliação e defendeu que Flaco López deveria ter iniciado o confronto.

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— O Abel falou que o Flaco López voltou depois de todo mundo, estratégia, que é o estilo de jogo dele. Eu não concordo. Eu acho que o Flaco López não estava com contusão, não estava com nenhum tipo de problema de entrosamento com os companheiros. Ele só se apresentou depois porque foi a final da Copa do Mundo — afirmou.

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Na avaliação do comentarista, o período de treinamentos após o retorno do atacante seria suficiente para que ele pudesse começar a partida. Zinho também destacou a necessidade do Palmeiras de contar com a movimentação de Flaco López no setor ofensivo.

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— Treinou uma semana, treinou dez dias, vai pro jogo, é titular do time. Inclusive porque o time está precisando da movimentação dele. Então, eu discordo do Abel. Inclusive, é difícil eu discordar do Abel, mas ele insistir em achar que o Flaco porque se apresentou dez dias depois não pode começar o jogo. Eu acho um absurdo. É muito preciosismo — concluiu.

Flaco López entrou no segundo tempo da partida contra o Internacional, ao lado de Vitor Roque, mas não conseguiu mudar o panorama ofensivo do Palmeiras. O camisa 9 ainda teve uma oportunidade clara para marcar, mas finalizou fraco, permitindo a defesa de Matheus Cunha.

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Palmeiras perde oportunidade de ampliar vantagem

O empate em 0 a 0 no Allianz Parque mantém o Palmeiras na liderança do Brasileirão, com 48 pontos. No entanto, o resultado pode permitir que o Flamengo, segundo colocado, reduza a diferença para o Verdão na classificação.

O duelo também foi marcado por poucas oportunidades de gol. O Internacional criou as primeiras chances, enquanto o Palmeiras cresceu no decorrer do primeiro tempo, mas encontrou dificuldades para transformar a posse de bola em oportunidades claras.

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Palmeiras x Internacional pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Everton Okubo/Ag. F8/Folhapress)

Na etapa final, Abel Ferreira promoveu as entradas de Flaco López e Vitor Roque em busca do gol da vitória. O Palmeiras pressionou nos minutos finais, mas parou na defesa do Colorado.

Enquanto o Verdão volta as atenções para a Libertadores, o Internacional terá uma semana de preparação antes de seu próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras recebe o Cerro Porteño pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no meio de semana. Já o Internacional encara o Remo na próxima rodada do Brasileirão.

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