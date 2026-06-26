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Bruno Guimarães vira arma ofensiva da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Volante teve participação direta em três dos sete gols do Brasil

PorMarcio DolzanMárcio Iannacca
Enviados Especiais
26/06/2026 19:15
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Bruno Guimarães em ação pelo Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo
Bruno Guimarães já tem três assistências na Copa do Mundo (Foto: Chandan Khanna/AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - Titular absoluto da Seleção Brasileira desde que Carlo Ancelotti assumiu, Bruno Guimarães garantiu uma posição entre os 11 do Brasil pelo bom suporte defensivo que consegue oferecer no meio-campo, mas não apenas isso. O volante é eficiente no apoio e tem se transformado em figura central do ataque da Seleção, sobretudo nesta Copa do Mundo.

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    Guimarães foi titular de 13 dos 15 jogos que Ancelotti comandou o Brasil até aqui — só não atuou na Data Fifa de março, diante de França e Croácia, porque estava lesionado. Antes da Copa, marcou dois gols, e no Mundial está entre os líderes nas estatísticas de assistências, com três passes decisivos.

    Saiu dos pés de Bruno Guimarães as bolas que originaram os gols de Vini Jr, na estreia do Brasil na Copa do Mundo, no empate por 1 a 1 diante do Marrocos; e do mesmo Vini Jr e de Matheus Cunha, nos dois últimos gols marcados na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia. 

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    As três assistências se juntam a outras duas no período pré-Copa. Assim, somados aos gols que marcou, em 13 partidas Bruno Guimarães teve participação direta em sete gols do Brasil.

    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Bruno Guimarães deu o passe para o gol de Vini Jr no Marrocos na estreia da Copa do Mundo (Foto: Jewel Samad/AFP)

    Bruno Guimarães cresce na Seleção também defensivamente

    Defensivamente, Bruno Guimarães também tem demonstrado bons números. O volante cometeu apenas três faltas na primeira fase da Copa do Mundo, reduzindo para um a média de faltas que já era baixa; nos dez jogos antes do Mundial, o jogador apresentou média de 1,5 falta por jogo.

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    Ao mesmo tempo, Bruno Guimarães está sendo mais efetivo na recuperação de jogo. Antes da Copa, ele apresentou média de 4,2 bolas recuperadas por jogo na Seleção Brasileira; no Mundial, o índice é de 4,7. Os dados são do Sofascore.

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