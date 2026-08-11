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Vampeta questiona fase de Neymar no Santos: 'Nunca foi disso'

Camisa 10 santista chama atenção por sequência de cartões

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 06:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Vampeta com camisa de botão sentado
Vampeta questiona fase de Neymar no Santos (Foto: Reprodução)

A fase do Santos no Campeonato Brasileiro acendeu o sinal de alerta, e a situação de Neymar também passou a chamar atenção. Com o Peixe novamente na zona de rebaixamento, o ex-jogador Vampeta questionou o comportamento do camisa 10 e destacou a sequência de cartões recebidos pelo atacante ao longo da temporada.

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Durante análise, Vampeta lembrou que o Santos conseguiu avançar na Copa Sul-Americana e também passou de fase na Copa do Brasil, embora com dificuldades. No entanto, o desempenho no Campeonato Brasileiro preocupa, principalmente após a derrota para o Athletico-PR, na Vila Belmiro.

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— O Santos passou na Sula, na Copa do Brasil apertado, mas, como comentamos aqui naquele cartão contra a Chapecoense, e agora o Santos está na zona de rebaixamento, tem que ficar alerta — afirmou.

Além dos resultados, Vampeta destacou a postura de Neymar dentro de campo. Para o comentarista, a quantidade de discussões e cartões recebidos pelo atacante foge do comportamento que ele costumava apresentar ao longo da carreira.

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➡️Santos despenca sem Neymar e aumenta risco de queda no Brasileirão

— Tem alguma coisa que está incomodando ele, porque todo jogo ele briga com alguém, com torcedor, com jogador. Neymar nunca foi de tomar tanto cartão — completou.

Neymar é peça fundamental no Santos
Neymar é peça fundamental no Santos (Foto: Código19/Folhapress)

Santos sofre sem Neymar no Brasileirão

Em nove partidas com Neymar, o Santos conquistou quatro vitórias, dois empates e sofreu três derrotas, com aproveitamento de 51,9% dos pontos. Sem o atacante, foram apenas uma vitória, cinco empates e seis derrotas, resultando em 22,2% de aproveitamento.

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A diferença também aparece no setor defensivo. O Santos sofreu 12 gols nos nove jogos em que Neymar atuou, média de 1,33 por partida. Sem o atacante, foram 23 gols em 12 compromissos, média de 1,92.

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Após a derrota para o Athletico-PR, o técnico Cuca também ressaltou a importância do jogador para a equipe e lamentou sua ausência.

— Vamos conversar com Neymar. Ele é importante e não pode ficar fora de partidas importantes como a de hoje. Com certeza nosso poderio de finalizações seria de maior qualidade — afirmou o treinador.

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