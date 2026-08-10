Vídeo do VAR em gol anulado do Vasco vira assunto: 'Não é' Bahia e Vasco empataram sem gols na Fonte Nova

Vasco e Bahia ficaram no empate em 0 a 0 no último domingo (9), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times balançaram as redes duas vezes cada, mas os quatro lances foram anulados por impedimento.

➡️ Decisão da arbitragem em Bahia x Vasco irrita torcedores: 'Absurdo'

Quando o cronometro marcava os 17 minutos do segundo tempo, David recebe nas costas da defesa. Sai cara a cara com Ronaldo e bate cruzado para fazer o gol. Lance foi imediatamente paralisado por impedimento. No entanto, torcedores do Vasco questionaram a linha de impedimento que teria sido traçada no semiautomático e cobraram imagens e áudios do lance que foi disponibilizado logo depois.

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➡️ Em jogo com quatro gols anulados, Vasco e Bahia ficam no empate

Com o vídeo, torcedores concordaram com a decisão da arbitragem mas cobraram uma transparência maior. Veja a repercussão:

➡️ Jogador do Vasco é vetado minutos antes da partida contra o Bahia

Cara, que bom que veio a imagem. Da mais credibilidade a tecnologia. No Brasil em que temos o presidente que temos, se pode esperar de tudo. Dvd é uma piada. Já deu! Hora de zarpar — Andre V (@Andrevesper) August 10, 2026

Não adianta mostrar só o final da análise na hora do jogo. Tem que fazer igual a todo campeonato lá fora, mostra toda a análise em menos 5 segundos. Agora pq tudo no Brasil é pela metade eu não entendo — Bruno Cavalcanti (@bbcavalcanti_) August 10, 2026

A tecnologia já havia deixado claro que estava impedido, não deu para entender o questionamento de vcs ontem…não é uma pessoa que para a imagem, é a tecnologia, simples assim… — marcio dias (@marciodias72925) August 10, 2026

Impedimento semiautomático foi uma das melhores coisas que chegaram pro futebol brasileiro, mas o torcedor consegue duvidar de tudo, incrível — João Pedro Ferreira ◤✠◢ (@ferreirajpcrvg) August 10, 2026

Impedido.

Não é erro do VAR.

É erro do DVD mesmo (que novidade) — Aurilio Garcia ◤✠◢ (@AurilioGarcia) August 10, 2026

Muito bom quando você tem a imagem. Impedimento, não tem o que discutir. — Bruno Pascareta (@BrunoPascareta) August 10, 2026

➡️ Jogador do Vasco é vetado minutos antes da partida contra o Bahia

Como foi Bahia x Vasco?

Jogo equilibrado na primeira etapa

Primeiro tempo movimentado na Arena Fonte Nova. Vasco e Bahia fizeram um jogo aberto e equilibrado, com boas oportunidades para os dois lados. Apesar do equilíbrio, o Cruz-Maltino teve uma leve vantagem e chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O Bahia também marcou, mas Alejo Véliz também estava em posição irregular.

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Paulo Henrique na partida entre Vasco e Bahia (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Segundo tempo com mais dois gols anulados

Vasco manteve o controle da posse de bola e passou a chegar com mais perigo ao ataque, mas continuou pecando na hora de finalizar as jogadas. Assim como no primeiro tempo, as equipes chegaram a balançar as redes, mas os gols foram anulados por impedimento. David marcou para o Cruz-Maltino, enquanto Sanabria deixou tudo igual para o Bahia nos minutos finais. No entanto, em ambos os lances, a arbitragem apontou posição irregular e anulou os gols, mantendo o placar inalterado na Arena Fonte Nova.

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