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Vídeo do VAR em gol anulado do Vasco vira assunto: 'Não é'

Bahia e Vasco empataram sem gols na Fonte Nova

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 19:18
Supervisionado porLeonardo Damico,
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David marcando gol impedido em Bahia e Vasco pelo Campeonato Brasileiro
David marcando gol impedido em Bahia e Vasco pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Jhony Pinho/AGIF/Folhapress)

Vasco e Bahia ficaram no empate em 0 a 0 no último domingo (9), na Arena Fonte Nova, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times balançaram as redes duas vezes cada, mas os quatro lances foram anulados por impedimento.

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Quando o cronometro marcava os 17 minutos do segundo tempo, David recebe nas costas da defesa. Sai cara a cara com Ronaldo e bate cruzado para fazer o gol. Lance foi imediatamente paralisado por impedimento. No entanto, torcedores do Vasco questionaram a linha de impedimento que teria sido traçada no semiautomático e cobraram imagens e áudios do lance que foi disponibilizado logo depois.

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➡️ Em jogo com quatro gols anulados, Vasco e Bahia ficam no empate

Com o vídeo, torcedores concordaram com a decisão da arbitragem mas cobraram uma transparência maior. Veja a repercussão:

➡️ Jogador do Vasco é vetado minutos antes da partida contra o Bahia

➡️ Jogador do Vasco é vetado minutos antes da partida contra o Bahia

Como foi Bahia x Vasco?

Jogo equilibrado na primeira etapa

Primeiro tempo movimentado na Arena Fonte Nova. Vasco e Bahia fizeram um jogo aberto e equilibrado, com boas oportunidades para os dois lados. Apesar do equilíbrio, o Cruz-Maltino teve uma leve vantagem e chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento. O Bahia também marcou, mas Alejo Véliz também estava em posição irregular.

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Paulo Henrique na partida entre Vasco e Bahia
Paulo Henrique na partida entre Vasco e Bahia (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Segundo tempo com mais dois gols anulados

Vasco manteve o controle da posse de bola e passou a chegar com mais perigo ao ataque, mas continuou pecando na hora de finalizar as jogadas. Assim como no primeiro tempo, as equipes chegaram a balançar as redes, mas os gols foram anulados por impedimento. David marcou para o Cruz-Maltino, enquanto Sanabria deixou tudo igual para o Bahia nos minutos finais. No entanto, em ambos os lances, a arbitragem apontou posição irregular e anulou os gols, mantendo o placar inalterado na Arena Fonte Nova.

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