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Pedrinho alfineta Bap, presidente do Flamengo: 'Paixão louca'

Presidente do Vasco voltou a criticar as falas do mandatório Rubro-Negro

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 14:02
Atualizado há 3 horas
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Pedrinho durante entrevista coletiva
Pedrinho durante coletiva do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Pedrinho, presidente do Vasco concedeu uma entrevista na sede da CBF na manhã desta terça-feira (11), após o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil. Durante o esclarecimento sobre reforços do Cruzmaltino, e o andamento da negociação da SAF, o presidente aproveitou para alfinetar o mandatário do Flamengo.

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— A gente está seguindo à risca todos os processos. Os que falam besteira sem saber, eles são contraditórios porque a própria história de vida e de gestão deles cai em contradição com o que eles falam. Eles têm que se preocupar com os clubes deles e não com o Vasco. O Vasco já tem muito problema e eu tenho problema para cuidar para ficar dando ouvido para presidente que quer se meter em coisas que não são do seu clube. E eu estou falando diretamente sobre o Bap, porque ele tem uma paixão louca pelo Vasco. Eu estou começando a achar que ele é vascaíno — disse.

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Pedrinho concede entrevista na sede da CBF após sorteio da Copa do Brasil
Pedrinho concede entrevista na sede da CBF após sorteio da Copa do Brasil (Foto: Audiovisual/Lance!)

'É ilegal pela Fifa': Bap volta a criticar possível compra da SAF do Vasco por enteado de Leila

A fala de Pedrinho faz referência à declaração de Bap, em julho deste ano, quando o presidente do Rubro-Negro voltou a criticar a possibilidade de Marcos Lamacchia, enteado de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, adquirir a SAF do Vasco. 

Ao comentar o assunto, Bap reforçou que sua posição não é motivada por rivalidade esportiva, mas pelo que considera uma vedação prevista nos regulamentos do futebol.

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➡️'É ilegal pela Fifa': Bap volta a criticar possível compra da SAF do Vasco por enteado de Leila

— Isso é ilegal pela Fifa e pelo código brasileiro. 'Ah, mas eu sou madrasta dele'. Mas está claro no código da Fifa e da CBF: não pode. Qual é a parte do 'não' que eles não entenderam? As pessoas dizem que eu sou contra o Vasco. Aliás, eu sou filho de vascaíno, meu pai é vascaíno, eu não tenho nada contra o Vasco. Não é o Bap que é contra isso, é a lei — disparou.

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BAP durante entrevista à Flamengo TV
BAP durante entrevista à Flamengo TV (Foto: Reprodução)

O presidente rubro-negro já havia sinalizado que o Flamengo poderá recorrer à Justiça caso a negociação seja concluída, alegando a existência de um conflito de interesses na operação envolvendo familiares da mandatária palmeirense.

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