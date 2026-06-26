Estrangeiros criticam atitude de Davide Ancelotti em substituição de Neymar: 'Por que?' Ancelotti já se pronunciou, mas web não perdoou

Durante a partida entre Escócia e Brasil, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti colocou Neymar no lugar de Matheus Cunha, quando a partida já estava em 3 a 0. No banco de reservas, Davide Ancelotti, ex-treinador do Botafogo e filho do comandante italiano, pareceu reprovar a troca.

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➡️ Davide Ancelotti nega polêmica envolvendo Neymar: 'Respeito'

Em suas redes sociais, depois do jogo, Davide Ancelotti esclareceu a situação e afirmou que estava conversando com outra pessoa. No entanto, os comentários já estavam sendo feitos na internet.

Confira como os europeus reagiram a atitude do filho do treinador:

Tradução: Por que ele está balançando a cabeça?

Tradução: Se eu pudesse ler a mente dele

Tradução: Ele sabe de algo

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Neymar entrou no segundo tempo de Escócia e Brasil na Copa do Mundo. (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

Como foi Escócia x Brasil?

A aposta de Carlo Ancelotti em Rayan deu resultado logo nos primeiros minutos. Aos sete, o jovem atacante pressionou Robertson na saída de bola, roubou a posse e serviu Vini Jr, que apareceu livre para abrir o placar para a Seleção Brasileira. A dupla seguiu sendo o principal destaque ofensivo do time. Vini Jr mostrou intensidade sem a bola e velocidade nos contra-ataques, chegando a puxar uma arrancada pelo lado direito e finalizar de três dedos com perigo. Pouco depois, voltou a pressionar a marcação escocesa, recuperou a bola de McLean e balançou as redes, mas o árbitro anulou o lance ao marcar falta na origem da jogada — em lance revisado pelo VAR.

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Após a pausa para hidratação e a anulação do segundo gol, o Brasil reduziu o ritmo e permitiu que a Escócia avançasse suas linhas. Os britânicos cresceram na partida e levaram perigo, principalmente em cobranças de escanteio, embora sem exigir grandes intervenções de Alisson. Na reta final da etapa inicial, Rayan voltou a aparecer com frequência, participando mais da construção das jogadas, recuperando bolas e até arriscando um chute de fora da área que passou sem direção. A Seleção ainda esteve perto de ampliar com Matheus Cunha, mas guardou o segundo gol para os acréscimos. Bruno Guimarães levantou na área e Vini Jr apareceu para cabecear firme, marcar seu segundo gol na partida e o quarto dele nesta Copa do Mundo.

O segundo tempo começou com a Escócia tentando reagir, mas encontrou um Alisson seguro debaixo das traves. O goleiro brasileiro fez grande defesa em cabeçada de McTominay e evitou que os escoceses diminuíssem a vantagem. Na resposta, aos seis minutos, Paquetá lançou Vini Jr em velocidade. O camisa 7 avançou livre em direção ao gol, mas parou na defesa do goleiro adversário.

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Enquanto o Brasil controlava a partida, um personagem passou a dominar as arquibancadas de Miami. Aos 14 minutos, os gritos por Neymar ganharam força mais uma vez, aumentando a expectativa pela volta do camisa 10. Pouco depois, Bruno Guimarães fez uma linda jogada e encontrou Matheus Cunha, que finalizou com precisão para marcar o terceiro gol brasileiro.