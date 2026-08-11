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Grenal na Copa do Brasil gera provocações entre torcedores: 'Graças a Deus'

Clássico acontece pelas quartas de final

PorLucas BoustaniRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 12:01
Atualizado há 30 minutos
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Internacional recebe o Grêmio, no Beira-Rio, pelo Brasileirão
Internacional recebe o Grêmio, no Beira-Rio, pelo Brasileirão (Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

Grêmio e Internacional vão se enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil. A definição do confronto aconteceu nesta terça-feira (11), em meio a um sorteio na sede da CBF, na cidade do Rio de Janeiro. Diante do cenário, torcedores das equipes gaúchas se provocaram nas redes sociais.

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O Grenal não foi o único clássico sorteado para a atual fase do torneio. Além do confronto gaúcho, Palmeiras x Santos e Cruzeiro x Atlético-MG também vão acontecer pelas quartas de final da Copa do Brasil. Veja a repercussão abaixo:

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Quartas de final da Copa do Brasil

As partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro. Veja como ficou o chaveamento e os mandos de campo abaixo:

  • Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)
  • Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)

Do outro lado da chave Copa do Brasil:

  • Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)
  • Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)

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Pelo chaveamento decidido no sorteio, quem avançar no clássico gaúcho irá enfrentar o vencedor do clássico mineiro na semifinal, enquanto o vencedor de Palmeiras x Santos encara o classificado de Vasco x Vitória.

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Além do sempre destacado valor da premiação — o campeão levará R$ 78 milhões —, a competição é a chance para Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória assegurarem um título nacional, o segundo mais importante na hierarquia do Brasil. O torneio ganha ainda mais relevância para os times da elite que estão mal no Brasileirão, casos principalmente de Grêmio, Internacional, Santos e Vasco.

E a competição este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.

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Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil
Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil são definidos em sorteio na sede da CBF (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)
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