Grenal na Copa do Brasil gera provocações entre torcedores: 'Graças a Deus'
Clássico acontece pelas quartas de final
Grêmio e Internacional vão se enfrentar nas quartas de final da Copa do Brasil. A definição do confronto aconteceu nesta terça-feira (11), em meio a um sorteio na sede da CBF, na cidade do Rio de Janeiro. Diante do cenário, torcedores das equipes gaúchas se provocaram nas redes sociais.
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O Grenal não foi o único clássico sorteado para a atual fase do torneio. Além do confronto gaúcho, Palmeiras x Santos e Cruzeiro x Atlético-MG também vão acontecer pelas quartas de final da Copa do Brasil. Veja a repercussão abaixo:
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mas o primeiro também vai ser na nossa casa, cbf tem que rever isso!— bene (@beneeeee_) August 11, 2026
Internacional vai jogar dois jogos em casa— grm (@grmbfr) August 11, 2026
"Bbbrêmio eu vou te matarrrr, ninguém vai salvar..."— Eder 1909 🇮🇩 (@Ederfls1909) August 11, 2026
graças a Deus tava com medo de pegar um palmeiras ou vitória no barradão, nossos filhos vão fazer a boa— Peyz Fanboy (@Viktor1v9) August 11, 2026
Quartas de final da Copa do Brasil
As partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro. Veja como ficou o chaveamento e os mandos de campo abaixo:
- Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)
- Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)
Do outro lado da chave Copa do Brasil:
- Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)
- Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)
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Pelo chaveamento decidido no sorteio, quem avançar no clássico gaúcho irá enfrentar o vencedor do clássico mineiro na semifinal, enquanto o vencedor de Palmeiras x Santos encara o classificado de Vasco x Vitória.
Além do sempre destacado valor da premiação — o campeão levará R$ 78 milhões —, a competição é a chance para Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória assegurarem um título nacional, o segundo mais importante na hierarquia do Brasil. O torneio ganha ainda mais relevância para os times da elite que estão mal no Brasileirão, casos principalmente de Grêmio, Internacional, Santos e Vasco.
E a competição este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.
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