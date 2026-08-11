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Paulo Nunes aponta favorito em Flamengo x Cruzeiro: 'Difícil'

Times se enfrentam na próxima quarta-feira pela Libertadores

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 13:48
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Paulo Nunes durante transmissão do Seleção Sportv
Paulo Nunes durante transmissão do Seleção Sportv (Foto: Reprodução)

Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na próxima quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte, pelo jogo de ida das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores. Antes da partida, Paulo Nunes avaliou o confronto e destacou o equilíbrio entre as equipes.

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Para o comentarista, o Flamengo possui um elenco superior, mas o Cruzeiro tem características que podem dificultar a vida do atual campeão da Libertadores. Por isso, Paulo Nunes considera a disputa pela classificação bastante equilibrada.

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— É aquilo, joga a moeda pra cima, é muito difícil. O time do Flamengo tem um elenco melhor, mas o Cruzeiro sabe jogar contra o Flamengo. Eu coloco esse favoritismo não nesse jogo, mas nessa passagem: 45% e 55% para cada lado. Espero um bom jogo — afirmou.

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Bruno Henrique comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão
Bruno Henrique comemora seu gol no jogo do Flamengo contra o Vitória pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

➡️De ídolos a adversários: os personagens que mudaram de lado em Flamengo x Cruzeiro

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo terminou a fase de grupos na liderança do Grupo A e teve a melhor campanha geral da primeira fase. A equipe somou cinco vitórias e um empate, além de terminar com 12 gols de saldo.

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O desempenho coloca o Rubro-Negro entre os principais candidatos ao título e garante ao time a condição de decidir a classificação em casa, no jogo de volta das oitavas de final.

➡️Paquetá reencontra Cruzeiro por revanche após traumas e em novo status no Flamengo

O Cruzeiro, por sua vez, avançou como segundo colocado do Grupo D, atrás da Universidad Católica, do Chile. A equipe mineira terminou a primeira fase com três vitórias, dois empates e uma derrota, além de cinco gols de saldo.

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