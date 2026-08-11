Neymar vira assunto após sorteio da Copa do Brasil: 'Não joga' Santos enfrenta Palmeiras nas quartas de final do torneio

Santos e Palmeiras vão se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Brasil. A definição do clássico na atual fase do torneio nacional aconteceu nesta terça-feira (11), em um sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

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Diante do confronto, o nome do atacante Neymar entrou entre os assuntos mais abordados nas redes sociais. O principal motivo foi o fato do camisa 10 evitar atuar em estádios com gramado sintético, tecnologia presente no Nubank Parque, estádio do Palmeiras.

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Com este cenário, torcedores repercutiram a possível ausência do principal jogador do Peixe para a partida em território alviverde. Veja a repercussão sobre a presença de Neymar nos confrontos abaixo:

➡️ Edu Dracena aponta favorito em Santos x Palmeiras pela Copa do Brasil

Sorteio do Palmeiras esse ano tá uma beleza em!



Jacuipense, Fortaleza e agora o Santos (Neymar não joga em piso de plástico). Libertadores Cerro Porteno...



Abel Ferreira nao tem do que se quixar. — andy_allah13 (@Andy5vez) August 11, 2026

A sensação de saber que o Neymar não irá jogar contra o Palmeiras em um dos jogos pic.twitter.com/UdAxAuosax — LAU⁴ (@lauxlsz) August 11, 2026

Palmeiras X Santos nas Quartas… curioso pra ver se o Neymar jogará no sintético ou não.. — juanzanobini (@mury_juan) August 11, 2026

Pior que se o Neymar não jogar um clássico nas quartas da copa do Brasil por causa de gramado sintético vai ficar feio pra ele — givespampiumpium não tem um power forward (@give181006) August 11, 2026

Decisão de clássico em mata mata e é sintético



Neymar vai jogar? — CABRELOA (@cabreloatips) August 11, 2026

Neymar em ação pelo Santos em 2026 (Foto: Agência F8/Folhapress)

Quartas de final da Copa do Brasil

As partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro. Veja como ficou o chaveamento e os mandos de campo abaixo:

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Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)

Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)

Do outro lado da chave Copa do Brasil:

Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)

Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)

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Pelo chaveamento decidido no sorteio, quem avançar no clássico gaúcho irá enfrentar o vencedor do clássico mineiro na semifinal, enquanto o vencedor de Palmeiras x Santos encara o classificado de Vasco x Vitória.

Além do sempre destacado valor da premiação — o campeão levará R$ 78 milhões —, a competição é a chance para Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória assegurarem um título nacional, o segundo mais importante na hierarquia do Brasil. O torneio ganha ainda mais relevância para os times da elite que estão mal no Brasileirão, casos principalmente de Grêmio, Internacional, Santos e Vasco.

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E a competição este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.

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