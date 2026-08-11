Neymar vira assunto após sorteio da Copa do Brasil: 'Não joga'
Santos enfrenta Palmeiras nas quartas de final do torneio
Santos e Palmeiras vão se enfrentar pelas quartas de final da Copa do Brasil. A definição do clássico na atual fase do torneio nacional aconteceu nesta terça-feira (11), em um sorteio na sede da CBF, no Rio de Janeiro.
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Diante do confronto, o nome do atacante Neymar entrou entre os assuntos mais abordados nas redes sociais. O principal motivo foi o fato do camisa 10 evitar atuar em estádios com gramado sintético, tecnologia presente no Nubank Parque, estádio do Palmeiras.
Com este cenário, torcedores repercutiram a possível ausência do principal jogador do Peixe para a partida em território alviverde. Veja a repercussão sobre a presença de Neymar nos confrontos abaixo:
➡️ Edu Dracena aponta favorito em Santos x Palmeiras pela Copa do Brasil
Sorteio do Palmeiras esse ano tá uma beleza em!— andy_allah13 (@Andy5vez) August 11, 2026
Jacuipense, Fortaleza e agora o Santos (Neymar não joga em piso de plástico). Libertadores Cerro Porteno...
Abel Ferreira nao tem do que se quixar.
A sensação de saber que o Neymar não irá jogar contra o Palmeiras em um dos jogos pic.twitter.com/UdAxAuosax— LAU⁴ (@lauxlsz) August 11, 2026
Palmeiras X Santos nas Quartas… curioso pra ver se o Neymar jogará no sintético ou não..— juanzanobini (@mury_juan) August 11, 2026
Pior que se o Neymar não jogar um clássico nas quartas da copa do Brasil por causa de gramado sintético vai ficar feio pra ele— givespampiumpium não tem um power forward (@give181006) August 11, 2026
Decisão de clássico em mata mata e é sintético— CABRELOA (@cabreloatips) August 11, 2026
Neymar vai jogar?
Quartas de final da Copa do Brasil
As partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro. Veja como ficou o chaveamento e os mandos de campo abaixo:
- Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)
- Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)
Do outro lado da chave Copa do Brasil:
- Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)
- Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)
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Pelo chaveamento decidido no sorteio, quem avançar no clássico gaúcho irá enfrentar o vencedor do clássico mineiro na semifinal, enquanto o vencedor de Palmeiras x Santos encara o classificado de Vasco x Vitória.
Além do sempre destacado valor da premiação — o campeão levará R$ 78 milhões —, a competição é a chance para Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória assegurarem um título nacional, o segundo mais importante na hierarquia do Brasil. O torneio ganha ainda mais relevância para os times da elite que estão mal no Brasileirão, casos principalmente de Grêmio, Internacional, Santos e Vasco.
E a competição este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.
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