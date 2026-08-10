Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Quando o narrador Luis Roberto volta às atividades na Globo?

Locutor transmitirá Cruzeiro x Flamengo após afastamento por problema de saúde

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 18:05
Atualizado há 1 hora
Favorite o Lance! no Google
Luis Roberto, da Globo, apontando para a taça da Libertadores
Luis Roberto vai narrar a Libertadores (Foto: Divulgação/Globo)

Afastado desde abril devido a um problema de saúde, Luis Roberto voltará às transmissões da TV Globo nesta semana de Copa Libertadores. O narrador será o responsável por comandar o primeiro jogo do confronto entre Cruzeiro e Flamengo, que acontece no Mineirão nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília).

➡️CEO da Genius: confiança do público no impedimento semiautomático levará tempo

Luis, que seria o narrador titular da Globo na Copa do Mundo, acabou substituído por Everaldo Marques nas partidas da Seleção Brasileira. O profissional retorna aos trabalhos após se recuperar de um câncer na coluna. Ao anunciar o seu retorno, o narrador celebrou a oportunidade e agradeceu o apoio da emissora durante os meses de tratamento.

continua após a publicidade

— Momento de celebrar a vida, a chance de recomeçar! É uma imensa emoção estar de volta! Minha gratidão a tanta gente querida que esteve na torcida para que tudo desse certo, e à Globo pelo apoio incondicional. Depois de um período de luta e superação, voltar a fazer o que amo, reencontrar colegas queridos, entrar novamente em um estádio, ligar o microfone, viver aquela energia única, é sentir a vida pulsando com toda a intensidade que ela merece! Viva a vida! — disse Luis Roberto.

Luis Roberto comandará jogos do Brasil na Copa do Mundo (Foto: Reprodução)
Luis Roberto retorna após ficar afastado da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Nas redes, Luis Roberto recebeu mensagens celebrando a volta às narrações. O narrador Everaldo Marques, que o substituiu na Copa do Mundo nos jogos da Seleção Brasileira, postou um "Vivaaaa!". Os colegas Renata Silveira e Gustavo Villani também mandaram recados de apoio. Já o comentarista Lédio Carmona escreveu: "Você merece tudo de bom, meu irmão. Arrebenta!"

continua após a publicidade

O que é neoplasia, doença que tirou Luis Roberto da Copa do Mundo?

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As classificadas como benignas têm um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas podem surgir a partir de diversos sintomas, como febre, perda de peso e fadiga intensa. Depois de vencer a doença, Luis Roberto voltará aos trabalhos em Cruzeiro x Flamengo.

continua após a publicidade

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Mauro Cezar comentou possível ausência de Neymar em partida decisiva do Santos contra o Remo na Copa do Brasil

Fora de Campo

Mauro Cezar critica atuação do Palmeiras: 'Não joga nada'

Há 17 minutos
David marcando gol impedido em Bahia e Vasco pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Vídeo do VAR em gol anulado do Vasco vira assunto: 'Não é'

Há 44 minutos
Samir Xaud, presidente da CBF, durante evento na entidade

Fora de Campo

Torcedores reagem a mudanças de arbitragem no Brasileirão: 'Caos'

Há 1 hora
Thiago Almada com a camisa do River Plate em mãos no Estádio Monumental de Nuñez

Fora de Campo

Chegada de Almada no River Plate repercute: 'Assustador'

Há 2 horas
Matheuzinho, durante partida do Corinthians de cabelo loiro

Fora de Campo

Fala de Matheuzinho irrita torcedores do Corinthians: 'Marra'

Há 4 horas
Douglas Souza, pai de Endrick, chorando

Fora de Campo

Em lágrimas, pai de Endrick fala da frustração do filho após eliminação na Copa

Há 5 horas
Mais LANCE!
Palmeiras rende abaixo do esperado e fica somente no empate com Inter (Foto: Leco Viana/Thenews2/Folhapress)

Palmeiras: Denilson critica postura de Abel, mas faz ressalva

Jogadores da Serie A do Campeonato Italiano sentados

ESPN e SportyNet fazem acordo para transmissão da Serie A Italiana no Brasil

Sormani dispara críticas ao atual momento do Peixe (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

Sormani alerta sobre rebaixamento após derrota do Santos

Em jogo apagado, Palmeiras empata com Inter em casa (Foto: Marco Miatelo/Photo Premium/Folhapress)

'Futebol zero': Mauro Cezar critica empate de Palmeiras e Internacional

Flamengo buscou dois jogadores da Europa para reforçar o elenco (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Eric Faria dispara sobre janela frustrada do Flamengo

Capa do livro Flamengo contra todos

Escritor promete provar que Flamengo é o 'maior do Brasil' em novo livro

Felipe Melo utilizou as redes para criticar o atual comandante do Fluminense (Foto: Reprodução)

Felipe Melo manda recado a Abel Ferreira após empate do Palmeiras

PC Oliveira apontou erro grave da arbitragem na Copa do Mundo (Foto: Reprodução Sportv)

PC Oliveira encerra polêmica de Palmeiras x Inter; Felipe Melo discorda

De braços abertos, João Fonseca gesticula em jogo contra Ben Shelton pelo Masters 1000 de Montreal

Derrota de João Fonseca em Montreal repercute: 'Temos que aceitar'

Gabigol, do Santos, cabisbaixo contra o Athletico-PR

Tabela do Brasileirão: rodada 22 termina com gigantes no Z-4

Abel Ferreira em Palmeiras x Internacional

Torcida do Palmeiras manda recado a Abel após empate com o Internacional

Cuca acena para a torcida em Santos x Athletico

Torcida do Santos manda recado a Cuca após derrota para o Athletico

Gabigol em Santos x Athletico-PR

Lance de Gabigol em Santos x Athletico-PR viraliza: 'Loucura'