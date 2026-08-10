Quando o narrador Luis Roberto volta às atividades na Globo? Locutor transmitirá Cruzeiro x Flamengo após afastamento por problema de saúde

Afastado desde abril devido a um problema de saúde, Luis Roberto voltará às transmissões da TV Globo nesta semana de Copa Libertadores. O narrador será o responsável por comandar o primeiro jogo do confronto entre Cruzeiro e Flamengo, que acontece no Mineirão nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília).

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Luis, que seria o narrador titular da Globo na Copa do Mundo, acabou substituído por Everaldo Marques nas partidas da Seleção Brasileira. O profissional retorna aos trabalhos após se recuperar de um câncer na coluna. Ao anunciar o seu retorno, o narrador celebrou a oportunidade e agradeceu o apoio da emissora durante os meses de tratamento.

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— Momento de celebrar a vida, a chance de recomeçar! É uma imensa emoção estar de volta! Minha gratidão a tanta gente querida que esteve na torcida para que tudo desse certo, e à Globo pelo apoio incondicional. Depois de um período de luta e superação, voltar a fazer o que amo, reencontrar colegas queridos, entrar novamente em um estádio, ligar o microfone, viver aquela energia única, é sentir a vida pulsando com toda a intensidade que ela merece! Viva a vida! — disse Luis Roberto.

Luis Roberto retorna após ficar afastado da Copa do Mundo (Foto: Reprodução)

Nas redes, Luis Roberto recebeu mensagens celebrando a volta às narrações. O narrador Everaldo Marques, que o substituiu na Copa do Mundo nos jogos da Seleção Brasileira, postou um "Vivaaaa!". Os colegas Renata Silveira e Gustavo Villani também mandaram recados de apoio. Já o comentarista Lédio Carmona escreveu: "Você merece tudo de bom, meu irmão. Arrebenta!"

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O que é neoplasia, doença que tirou Luis Roberto da Copa do Mundo?

Definida conceitualmente como uma proliferação celular anômala, a neoplasia manifesta-se por meio de tumores benignos ou malignos, surgindo muitas vezes sem causa aparente. Confundida com câncer, a enfermidade não necessariamente leva a esse diagnóstico. No caso de Luis Roberto, a neoplasia é na cervical, localizada na região do pescoço.

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As classificadas como benignas têm um crescimento mais lento e com um claro limite de ampliação celular, enquanto as malignas se expandem rapidamente e de maneira invasiva aos tecidos do corpo do paciente. Ambas podem surgir a partir de diversos sintomas, como febre, perda de peso e fadiga intensa. Depois de vencer a doença, Luis Roberto voltará aos trabalhos em Cruzeiro x Flamengo.

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