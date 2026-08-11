Inteligência artificial aponta favoritos nas quartas da Copa do Brasil
CBF definiu confrontos nesta terça-feira (11)
A CBF definiu nesta terça-feira (11), por meio de um sorteio na cidade do Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Após a cerimônia ficou definido as seguintes partidas: Vasco x Vitória, Grêmio x Internacional, Santos x Palmeiras e Atlético-MG x Cruzeiro.
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O Lance! pediu para a inteligência artificial do Chat GPT simular os confrontos da atual fase do torneio nacional. O recurso tecnológico apontou para as classificações de Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG e Vasco. Veja abaixo a análise:
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Análise da inteligência artificial
Grêmio x Internacional
Favorito: Grêmio — 52% x 48%
É o confronto mais difícil de prever. Sendo Gre-Nal, praticamente desconsideraria a diferença de momento: clássico pode mudar completamente a lógica.
Na análise futebolística, vejo o Grêmio ligeiramente à frente pelo fator casa e pela capacidade de decidir jogos grandes.
Palpite de classificação: Grêmio, em confronto muito apertado.
Palmeiras x Santos
Favorito: Palmeiras — 65% x 35%
Aqui vejo a maior diferença entre os quatro confrontos.
O Palmeiras entra com mais força coletiva e maior consistência para um mata-mata de 180 minutos. O Santos tem condições de complicar, principalmente no primeiro jogo, mas precisaria fazer uma eliminatória quase perfeita.
Palpite de classificação: Palmeiras.
Vasco x Vitória
Favorito: Vasco — 55% x 45%
Esse é outro confronto bem equilibrado.
O Vasco tem um pequeno favoritismo, principalmente pela capacidade de jogar sob pressão em São Januário. Mas o Vitória chega como um adversário que pode tornar a série bastante complicada.
Palpite de classificação: Vasco, provavelmente decidido por margem mínima.
Atlético-MG x Cruzeiro
Favorito: Atlético-MG — 53% x 47%
Dou uma pequena vantagem ao Atlético-MG pela experiência recente em mata-matas e pela capacidade de controlar uma eliminatória de dois jogos. Mas é provavelmente o confronto em que eu teria menos confiança no favoritismo.
Palpite de classificação: Atlético-MG, por pouco.
Quartas de final da Copa do Brasil
As partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro. Veja como ficou o chaveamento e os mandos de campo abaixo:
- Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)
- Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)
Do outro lado da chave Copa do Brasil:
- Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)
- Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)
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Pelo chaveamento decidido no sorteio, quem avançar no clássico gaúcho irá enfrentar o vencedor do clássico mineiro na semifinal, enquanto o vencedor de Palmeiras x Santos encara o classificado de Vasco x Vitória.
Além do sempre destacado valor da premiação — o campeão levará R$ 78 milhões —, a competição é a chance para Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória assegurarem um título nacional, o segundo mais importante na hierarquia do Brasil. O torneio ganha ainda mais relevância para os times da elite que estão mal no Brasileirão, casos principalmente de Grêmio, Internacional, Santos e Vasco.
E a competição este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.
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