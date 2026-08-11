Inteligência artificial aponta favoritos nas quartas da Copa do Brasil CBF definiu confrontos nesta terça-feira (11)

A CBF definiu nesta terça-feira (11), por meio de um sorteio na cidade do Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Após a cerimônia ficou definido as seguintes partidas: Vasco x Vitória, Grêmio x Internacional, Santos x Palmeiras e Atlético-MG x Cruzeiro.

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O Lance! pediu para a inteligência artificial do Chat GPT simular os confrontos da atual fase do torneio nacional. O recurso tecnológico apontou para as classificações de Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG e Vasco. Veja abaixo a análise:

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Análise da inteligência artificial

Grêmio x Internacional

Favorito: Grêmio — 52% x 48%

É o confronto mais difícil de prever. Sendo Gre-Nal, praticamente desconsideraria a diferença de momento: clássico pode mudar completamente a lógica.

Na análise futebolística, vejo o Grêmio ligeiramente à frente pelo fator casa e pela capacidade de decidir jogos grandes.

Palpite de classificação: Grêmio, em confronto muito apertado.

Palmeiras x Santos

Favorito: Palmeiras — 65% x 35%

Aqui vejo a maior diferença entre os quatro confrontos.

O Palmeiras entra com mais força coletiva e maior consistência para um mata-mata de 180 minutos. O Santos tem condições de complicar, principalmente no primeiro jogo, mas precisaria fazer uma eliminatória quase perfeita.

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Palpite de classificação: Palmeiras.

Vasco x Vitória

Favorito: Vasco — 55% x 45%

Esse é outro confronto bem equilibrado.

O Vasco tem um pequeno favoritismo, principalmente pela capacidade de jogar sob pressão em São Januário. Mas o Vitória chega como um adversário que pode tornar a série bastante complicada.

Palpite de classificação: Vasco, provavelmente decidido por margem mínima.

Atlético-MG x Cruzeiro

Favorito: Atlético-MG — 53% x 47%

Dou uma pequena vantagem ao Atlético-MG pela experiência recente em mata-matas e pela capacidade de controlar uma eliminatória de dois jogos. Mas é provavelmente o confronto em que eu teria menos confiança no favoritismo.

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Palpite de classificação: Atlético-MG, por pouco.

Quartas de final da Copa do Brasil

As partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro. Veja como ficou o chaveamento e os mandos de campo abaixo:

Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)

Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)

Do outro lado da chave Copa do Brasil:

Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)

Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)

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Pelo chaveamento decidido no sorteio, quem avançar no clássico gaúcho irá enfrentar o vencedor do clássico mineiro na semifinal, enquanto o vencedor de Palmeiras x Santos encara o classificado de Vasco x Vitória.

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Além do sempre destacado valor da premiação — o campeão levará R$ 78 milhões —, a competição é a chance para Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória assegurarem um título nacional, o segundo mais importante na hierarquia do Brasil. O torneio ganha ainda mais relevância para os times da elite que estão mal no Brasileirão, casos principalmente de Grêmio, Internacional, Santos e Vasco.

E a competição este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.

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