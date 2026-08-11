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Inteligência artificial aponta favoritos nas quartas da Copa do Brasil

CBF definiu confrontos nesta terça-feira (11)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 13:45
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Taça Copa do Brasil
Taça Copa do Brasil (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

A CBF definiu nesta terça-feira (11), por meio de um sorteio na cidade do Rio de Janeiro, os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Após a cerimônia ficou definido as seguintes partidas: Vasco x Vitória, Grêmio x Internacional, Santos x Palmeiras e Atlético-MG x Cruzeiro.

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O Lance! pediu para a inteligência artificial do Chat GPT simular os confrontos da atual fase do torneio nacional. O recurso tecnológico apontou para as classificações de Grêmio, Palmeiras, Atlético-MG e Vasco. Veja abaixo a análise:

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Análise da inteligência artificial

Grêmio x Internacional

Favorito: Grêmio — 52% x 48%

É o confronto mais difícil de prever. Sendo Gre-Nal, praticamente desconsideraria a diferença de momento: clássico pode mudar completamente a lógica.

Na análise futebolística, vejo o Grêmio ligeiramente à frente pelo fator casa e pela capacidade de decidir jogos grandes.

Palpite de classificação: Grêmio, em confronto muito apertado.

Palmeiras x Santos

Favorito: Palmeiras — 65% x 35%

Aqui vejo a maior diferença entre os quatro confrontos.

O Palmeiras entra com mais força coletiva e maior consistência para um mata-mata de 180 minutos. O Santos tem condições de complicar, principalmente no primeiro jogo, mas precisaria fazer uma eliminatória quase perfeita.

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Palpite de classificação: Palmeiras.

Vasco x Vitória

Favorito: Vasco — 55% x 45%

Esse é outro confronto bem equilibrado.

O Vasco tem um pequeno favoritismo, principalmente pela capacidade de jogar sob pressão em São Januário. Mas o Vitória chega como um adversário que pode tornar a série bastante complicada.

Palpite de classificação: Vasco, provavelmente decidido por margem mínima.

Atlético-MG x Cruzeiro

Favorito: Atlético-MG — 53% x 47%

Dou uma pequena vantagem ao Atlético-MG pela experiência recente em mata-matas e pela capacidade de controlar uma eliminatória de dois jogos. Mas é provavelmente o confronto em que eu teria menos confiança no favoritismo.

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Palpite de classificação: Atlético-MG, por pouco.

Quartas de final da Copa do Brasil

As partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro. Veja como ficou o chaveamento e os mandos de campo abaixo:

  • Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)
  • Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)

Do outro lado da chave Copa do Brasil:

  • Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)
  • Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)

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Pelo chaveamento decidido no sorteio, quem avançar no clássico gaúcho irá enfrentar o vencedor do clássico mineiro na semifinal, enquanto o vencedor de Palmeiras x Santos encara o classificado de Vasco x Vitória.

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Além do sempre destacado valor da premiação — o campeão levará R$ 78 milhões —, a competição é a chance para Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória assegurarem um título nacional, o segundo mais importante na hierarquia do Brasil. O torneio ganha ainda mais relevância para os times da elite que estão mal no Brasileirão, casos principalmente de Grêmio, Internacional, Santos e Vasco.

E a competição este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.

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Sorteio na CBF define os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil
Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil são definidos em sorteio na sede da CBF (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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