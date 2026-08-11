Edu Dracena aponta favorito em Santos x Palmeiras pela Copa do Brasil Clássico acontece pelas quartas de final do torneio nacional

A CBF definiu nesta terça-feira (11) os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil de 2026. Em sorteio na sede da Federação, no Rio de Janeiro, ficou decidido que Palmeiras e Santos irão se enfrentar na atual fase do torneio. O ex-jogador das duas equipes Edu Dracena apontou o favorito.

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Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, o atual comentarista apontou o Alviverde como o time favorito para o confronto. Edu Dracena destacou o momento das duas equipes para dar o veredito e a imprevisibilidade da partida.

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— Santos e Palmeiras, na minha visão, no momento hoje, o Alviverde é favorito. É líder do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, a gente sabe que mata-mata não tem nada haver com pontos corridos. Será uma outra história — disse o ex-jogador.

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Quartas de final da Copa do Brasil

As partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro. Veja como ficou o chaveamento e os mandos de campo abaixo:

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Grêmio x Internacional (primeiro jogo, mando do Internacional; segundo jogo: Grêmio)

Cruzeiro x Atlético-MG (primeiro jogo mando do Cruzeiro; segundo jogo: Atlético-MG)

Do outro lado da chave Copa do Brasil:

Vasco x Vitória (Primeiro jogo mando do Vasco; segundo jogo: Vitória)

Palmeiras x Santos (Primeiro jogo mando do: Palmeiras e segundo jogo: Santos)

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Pelo chaveamento decidido no sorteio, quem avançar no clássico gaúcho irá enfrentar o vencedor do clássico mineiro na semifinal, enquanto o vencedor de Palmeiras x Santos encara o classificado de Vasco x Vitória.

Além do sempre destacado valor da premiação — o campeão levará R$ 78 milhões —, a competição é a chance para Atlético-MG, Cruzeiro, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, Vasco e Vitória assegurarem um título nacional, o segundo mais importante na hierarquia do Brasil. O torneio ganha ainda mais relevância para os times da elite que estão mal no Brasileirão, casos principalmente de Grêmio, Internacional, Santos e Vasco.

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E a competição este ano tem algumas novidades. A mais recente delas é a utilização do impedimento semiautomático a partir desta fase da competição. Outras duas mudanças foram anunciadas ainda no fim do ano passado: a final em partida única, em dezembro; e a classificação do vice-campeão à fase preliminar da Libertadores.

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