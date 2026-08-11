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Torcedores do Vitória reagem a confronto contra o Vasco: 'Freguês'

O Vitória enfrentará o Vasco nas quartas de final

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 12:12
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores do Vasco e Vitória durante confronto no Campeonato Brasileiro
Jogadores do Vasco e Vitória durante confronto no Campeonato Brasileiro (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Folhapress)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira (11), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026. Com o sorteio definido, o Vasco da Gama e o Vitória se enfrentam, com as partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro.

➡️ Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Com o confronto definido, torcedores do Vitória comemoraram a definição do adversário e afirmaram que o Cruzmaltino é freguês do clube baiano. Veja a repercussão:

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Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil
Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

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Chaveamento Copa do Brasil

Lado A da chave

  • Grêmio x Internacional
  • Cruzeiro x Atlético-MG

Lado B da chave

  • Vasco x Vitória
  • Palmeiras x Santos

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