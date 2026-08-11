Torcedores do Vitória reagem a confronto contra o Vasco: 'Freguês'
O Vitória enfrentará o Vasco nas quartas de final
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira (11), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026. Com o sorteio definido, o Vasco da Gama e o Vitória se enfrentam, com as partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro.
➡️ Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil
Com o confronto definido, torcedores do Vitória comemoraram a definição do adversário e afirmaram que o Cruzmaltino é freguês do clube baiano. Veja a repercussão:
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Pés no chão como foi até aqui. De fato, o adversário é mais acessível pra nossa qualidade técnica. Porém continua super difícil.— Desconhecido em todo Br🅰️sil 👻 (@Juliobarbosa__) August 11, 2026
Que não nos falte foco e raça. Seremos ❤️🖤
Pode vir meu freguês pic.twitter.com/LA3WKSI17a— amarivisᵉᶜᵛ🦁 (@e_amaral_) August 11, 2026
Vamos vencer lá no Rio e em Salvador !— Gil Carvalhal (@GilCarvalhal) August 11, 2026
Estão deixando a gente sonhar 🙏🏻— Resenha do E.C Vitoria e do Mundo. (@JooVictor722090) August 11, 2026
Vamo buscar essa semifinal!! 🔴⚫🦁— eu odeio fábio mota (@pedropnunes_) August 11, 2026
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Chaveamento Copa do Brasil
Lado A da chave
- Grêmio x Internacional
- Cruzeiro x Atlético-MG
Lado B da chave
- Vasco x Vitória
- Palmeiras x Santos
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