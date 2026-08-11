Torcedores do Vitória reagem a confronto contra o Vasco: 'Freguês' O Vitória enfrentará o Vasco nas quartas de final

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta terça-feira (11), na sede da entidade, no Rio de Janeiro, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil 2026. Com o sorteio definido, o Vasco da Gama e o Vitória se enfrentam, com as partidas de ida estão previstas para 26 de agosto, enquanto os duelos de volta serão disputados em 2 de setembro.

➡️ Sorteio define os mandos de campo das quartas de final da Copa do Brasil

Com o confronto definido, torcedores do Vitória comemoraram a definição do adversário e afirmaram que o Cruzmaltino é freguês do clube baiano. Veja a repercussão:

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Pés no chão como foi até aqui. De fato, o adversário é mais acessível pra nossa qualidade técnica. Porém continua super difícil.



Que não nos falte foco e raça. Seremos ❤️🖤 — Desconhecido em todo Br🅰️sil 👻 (@Juliobarbosa__) August 11, 2026

Vamos vencer lá no Rio e em Salvador ! — Gil Carvalhal (@GilCarvalhal) August 11, 2026

Estão deixando a gente sonhar 🙏🏻 — Resenha do E.C Vitoria e do Mundo. (@JooVictor722090) August 11, 2026

Vamo buscar essa semifinal!! 🔴⚫🦁 — eu odeio fábio mota (@pedropnunes_) August 11, 2026

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Sorteio do mando de campo das quartas de final da Copa do Brasil (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

➡️ Quem chega mais forte? Confira o momento dos oito clubes classificados da Copa do Brasil

Chaveamento Copa do Brasil

Lado A da chave

Grêmio x Internacional

Cruzeiro x Atlético-MG

Lado B da chave

Vasco x Vitória

Palmeiras x Santos

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