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Brad Pitt debocha de Neymar em entrevista: 'Precisa de ajuda'

Ator prometeu dar aulas para jogadores simularem melhor as faltas

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 12:42
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Brad Pitt durante premiação
Brad Pitt durante premiação (Foto: Reprodução)

Em entrevista à revista Esquire, o Brad Pitt brincou que poderia criar um treinamento para ensinar jogadores a "vender" melhor as faltas sofridas e escolheu Neymar como um dos principais nomes que precisariam de suas supostas aulas.

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A declaração aconteceu enquanto Pitt assistia a uma partida da Copa do Mundo ao lado do jornalista Ryan D'Agostino, responsável por produzir um perfil do ator para a revista. Durante o jogo entre Paraguai e Alemanha, Pitt se incomodou com uma cena em que um jogador paraguaio teria exagerado ao demonstrar dor após uma disputa.

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— Vou dar aula de como simular faltas, porque esses caras são péssimos! É uma das piores atuações que já vi. Sei que forçar uma falta faz parte da malandragem do jogo, mas esses caras precisam de ajuda — afirmou.

Brad Pitt durante premiação
Brad Pitt durante premiação (Foto: Reprodução)

Na sequência, o ator decidiu escolher Neymar como o primeiro "aluno" de sua escola de atuação. Em tom bem-humorado, Pitt fez referência ao estilo do brasileiro dentro de campo e afirmou que o atacante precisaria melhorar a maneira como encena as faltas.

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— E vou começar pelo Neymar, porque, por mais que ele se mova como um bailarino em campo, ele precisa de ajuda! Vou mostrar a ele como vender a cena e como fazer com sutileza e sem exagerar com frequência para que pareça real. Tenho um treinamento completo — ironizou.

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