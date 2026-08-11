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Craque Neto é sincero sobre renovação de Memphis: 'Olha a fase'

Ex-jogador colocou em dúvida o custo-benefício da permanência do atacante

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
11/08/2026 05:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Craque Neto durante o programa apito final na segunda-feira (10)
Craque Neto durante o programa apito final na segunda-feira (10) (Foto: Reprodução)

O futuro de Memphis Depay no Corinthians voltou a ser tema de debate na última segunda-feira (10). Com a renovação de contrato encaminhada, o clube depende do aval de parceiros para concluir o acordo com o atacante. Diante do cenário financeiro e esportivo do Timão, o Craque Neto questionou a decisão de manter o holandês no elenco.

Durante o programa da Band, Neto destacou os números de Memphis na temporada e avaliou que a produção do atacante está abaixo do esperado para o investimento necessário para sua permanência.

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— Olha a fase do Memphis: 850 minutos em 2026, um gol e uma assistência. O Pedro Raul tem 658 minutos, dois gols e duas assistências — afirmou.

Na avaliação do apresentador, a situação se torna ainda mais delicada caso o Corinthians seja eliminado da Libertadores. O Timão enfrenta o Rosario Central na quinta-feira (13), pelo torneio continental, e já não disputa a Copa do Brasil.

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— Se o Corinthians cair na Libertadores quinta-feira, caiu na Copa do Brasil, vai sobrar só Brasileirão, e é muito pouco para o valor que ele quer. O que isso transforma o elenco? — completou.

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Além do desempenho dentro de campo, Neto chamou atenção para a situação financeira do Corinthians. Segundo ele, o clube já possui valores pendentes com Memphis e assumiria um compromisso ainda maior com a renovação.

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— Na verdade, a gente sabe tudo o que acontece de errado no Corinthians em termos de dinheiro. A gente não manda no clube. Para mim, você já deve 45 milhões para o cara, você vai ficar devendo mais 80, né? É muito dinheiro para o time que precisa se restabelecer em termos de administração — finalizou.

Memphis Depay está perto de renovar com o Corinthians
Memphis Depay está perto de renovar com o Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Números de Memphis no Corinthians

Desde sua chegada ao clube, Memphis disputou 79 partidas, sendo titular em 62 delas. O atacante soma 20 gols e 15 assistências pelo Corinthians, além de mais de 5,4 mil minutos em campo.

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Na temporada de 2026, porém, os números citados por Neto são inferiores aos apresentados pelo jogador em seu período anterior no clube. A comparação com Pedro Raul também foi utilizada pelo ex-jogador para questionar o atual rendimento do holandês.

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Apesar das críticas, o departamento de futebol trabalha com a possibilidade de contar com Memphis contra o Rosario Central. Para atuar, o atacante ainda precisa ser regularizado no BID da CBF. O jogador já está inscrito na Libertadores.

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A condição física também será observada pela comissão técnica. Memphis passou por exames cardiológicos, fisioterapêuticos e por uma ressonância magnética, mas o Corinthians entende que será necessário acompanhar o retorno aos trabalhos em campo para avaliar seu nível físico.

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