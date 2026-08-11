Craque Neto é sincero sobre renovação de Memphis: 'Olha a fase'
Ex-jogador colocou em dúvida o custo-benefício da permanência do atacante
O futuro de Memphis Depay no Corinthians voltou a ser tema de debate na última segunda-feira (10). Com a renovação de contrato encaminhada, o clube depende do aval de parceiros para concluir o acordo com o atacante. Diante do cenário financeiro e esportivo do Timão, o Craque Neto questionou a decisão de manter o holandês no elenco.
Durante o programa da Band, Neto destacou os números de Memphis na temporada e avaliou que a produção do atacante está abaixo do esperado para o investimento necessário para sua permanência.
➡️Brasileirão terá mudanças na arbitragem; veja regras aprovadas
— Olha a fase do Memphis: 850 minutos em 2026, um gol e uma assistência. O Pedro Raul tem 658 minutos, dois gols e duas assistências — afirmou.
Na avaliação do apresentador, a situação se torna ainda mais delicada caso o Corinthians seja eliminado da Libertadores. O Timão enfrenta o Rosario Central na quinta-feira (13), pelo torneio continental, e já não disputa a Copa do Brasil.
— Se o Corinthians cair na Libertadores quinta-feira, caiu na Copa do Brasil, vai sobrar só Brasileirão, e é muito pouco para o valor que ele quer. O que isso transforma o elenco? — completou.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
Além do desempenho dentro de campo, Neto chamou atenção para a situação financeira do Corinthians. Segundo ele, o clube já possui valores pendentes com Memphis e assumiria um compromisso ainda maior com a renovação.
— Na verdade, a gente sabe tudo o que acontece de errado no Corinthians em termos de dinheiro. A gente não manda no clube. Para mim, você já deve 45 milhões para o cara, você vai ficar devendo mais 80, né? É muito dinheiro para o time que precisa se restabelecer em termos de administração — finalizou.
Números de Memphis no Corinthians
Desde sua chegada ao clube, Memphis disputou 79 partidas, sendo titular em 62 delas. O atacante soma 20 gols e 15 assistências pelo Corinthians, além de mais de 5,4 mil minutos em campo.
Na temporada de 2026, porém, os números citados por Neto são inferiores aos apresentados pelo jogador em seu período anterior no clube. A comparação com Pedro Raul também foi utilizada pelo ex-jogador para questionar o atual rendimento do holandês.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Apesar das críticas, o departamento de futebol trabalha com a possibilidade de contar com Memphis contra o Rosario Central. Para atuar, o atacante ainda precisa ser regularizado no BID da CBF. O jogador já está inscrito na Libertadores.
A condição física também será observada pela comissão técnica. Memphis passou por exames cardiológicos, fisioterapêuticos e por uma ressonância magnética, mas o Corinthians entende que será necessário acompanhar o retorno aos trabalhos em campo para avaliar seu nível físico.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Fora de Campo
Zinho critica decisão de Abel Ferreira em Palmeiras x Inter: 'Absurdo'Há 9 horas
Fora de Campo
Vídeo do VAR em gol anulado do Vasco vira assunto: 'Não é'Há 10 horas
Fora de Campo
Torcedores reagem a mudanças nas regras de arbitragem do Brasileirão: 'Caos'Há 10 horas
Fora de Campo
Quando o narrador Luis Roberto volta às atividades na Globo?Há 11 horas
Fora de Campo
Chegada de Almada no River Plate repercute: 'Assustador'Há 11 horas
Fora de Campo
Fala de Matheuzinho irrita torcedores do Corinthians: 'Marra'Há 13 horas
Mais LANCE!