Bárbara Coelho avalia Copa do Mundo na CazéTV e projeta a feminina em 2027 Jornalista deu entrevista exclusiva ao Lance!

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Bárbara Coelho, da CazéTV, analisou a cobertura da Copa do Mundo de 2026 pelo canal e projetou a edição feminina de 2027. Palestrante na Rio Innovation Week na última semana, a jornalista falou sobre as expectativas para o torneio que será realizado no Brasil.

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Detentora dos direitos de transmissão de todos os 104 jogos da competição deste ano, o canal de Casimiro Miguel também transmitirá o Mundial feminino de maneira integral. Além disso, a empresa garantiu a cobertura da Eurocopa e dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, ambos em 2028.

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Avaliação da cobertura da Copa do Mundo 2026

Ao longo da cobertura da Copa do Mundo feita pela CazéTV, Bárbara teve papel fundamental ao trazer informações in loco durante as transmissões e ao acompanhar a Seleção Brasileira. A jornalista avaliou positivamente a realização do torneio e disse que a empresa alcançou, além de números, mas a satisfação da comunidade que acompanha o canal.

— A gente fez uma Copa do Mundo muito diferente até do que a gente mesmo esperava. Acho que a gente alcançou não só números, mas a nossa comunidade está muito satisfeita com o que a gente fez. E eu acho que o sarrafo aumentou, gente. Então, assim, acho que agora as pessoas já esperam muito da gente — avaliou Bárbara.

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Bárbara Coelho, jornalista da CazéTV, deu entrevista excluisva ao Lance! e foi palestrante na Rio Innovation Week (Foto: Lourenço Cavanellas/Lance!)

Projeção da Copa do Mundo feminina

Sobre a Copa do Mundo Feminina de 2027, Bárbara demonstrou extrema animação e felicidade com a oportunidade de cobrir o torneio, que será realizado no Brasil. Para a jornalista, a competição em solo nacional representará não apenas um grande evento esportivo, mas uma oportunidade de transformar a forma como a modalidade é vista e interpretada culturalmente.

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— E eu acho que a Copa do Mundo Feminina não vai ser só uma cobertura de uma competição grande e importante. Ela é uma mudança de cultura de como as pessoas enxergam o futebol feminino no Brasil. E essa responsabilidade a gente está carregando com muita felicidade, com muito privilégio e sabe também que a gente vai entregar mais do que a gente entregou em 2026 — iniciou Bárbara.

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— É igual quando um time ganha uma Libertadores; as pessoas querem que ele ganhe o Mundial. Quando ganha o Campeonato Brasileiro, quer que ganhe a Libertadores. É sarrafo. O nosso sarrafo aumentou. A gente entregou uma Copa do Mundo realmente muito bonita e muito diferente, então vamos para cima. Tô super animada e feliz com a oportunidade de ver o futebol de mulheres sendo disputado no Brasil, e eu poder fazer parte dessa história, dessa cobertura — encerrou a jornalista.

Veja a análise de Bárbara Coelho:

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