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Torcedores reagem a mudanças de arbitragem no Brasileirão: 'Caos'

CBF implementa mudanças apresentadas na Copa do Mundo e outras novidades

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
10/08/2026 18:46
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Samir Xaud, presidente da CBF, durante evento na entidade
Samir Xaud, novo presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), na apresentação do técnico Carlo Ancelotti, na tarde de segunda feira (26) na Barra da Tiuca, zona oeste do Rio de Janeiro. (Foto: Marcelo Fonseca/Folhapress)

A CBF anunciou nesta segunda-feira (10) que a partir do próximo final de semana, o Brasileirão das Séries A e B vão contar com uma série de novidades na atuação da arbitragem. Com a divulgação, torcedores dos clubes brasileiros reagiram com dúvidas.

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Uma das regras mais contestadas foi a que o VAR poderá rever a aplicação do segundo amarelo, que causaria expulsão, onde muitos torcedores reagiram negativamente com a possibilidade de prejudicar seus times. Veja a repercussão:

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Regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo serão aplicadas também no Brasileirão
Regras de arbitragem utilizadas na Copa do Mundo serão aplicadas também no Brasileirão (Foto: Yuri Cortez/AFP)

Veja o que muda na arbitragem do Brasileirão das Séries A e B

    1.
  1. Oito segundos com a bola nas mãos; se o goleiro exceder esse prazo, será marcado escanteio para o adversário;
    2. 2.
  2. Cinco segundos para o arremesso lateral; a contagem começa a partir do momento em que o jogador pegar a bola;
    3. 3.
  3. Cinco segundos para a cobrança do tiro de meta; se exceder o tempo, será marcado escanteio;
    4. 4.
  4. Dez segundos para o jogador substituído deixar o campo; ele deve sair pelo ponto mais próximo que estiver;
    5. 5.
  5. Um minuto do lado de fora: atleta que receber atendimento médico no campo deverá ficar um minuto fora de campo até retornar;
    6. 6.
  6. Se o goleiro precisar de atendimento médico, um jogador de linha deverá ficar de fora do jogo por um minuto. O técnico ou o capitão apontam;
    7. 7.
  7. Fim dos "bolinhos": somente o capitão poderá falar com o árbitro;
    8. 8.
  8. Protocolo Vini Jr: jogador que cobrir a boca durante uma discussão será expulso;
    9. 9.
  9. VAR poderá rever a aplicação do segundo amarelo, que causaria expulsão;

➡️Brasileirão terá mudanças na arbitragem; veja regras aprovadas

Para o próximo ano:

  • VAR poderá rever escanteio concedido por engano, desde que antes da cobrança.

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