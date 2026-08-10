Torcedores reagem a mudanças de arbitragem no Brasileirão: 'Caos'

1 . Oito segundos com a bola nas mãos; se o goleiro exceder esse prazo, será marcado escanteio para o adversário;

2 . Cinco segundos para o arremesso lateral; a contagem começa a partir do momento em que o jogador pegar a bola;

3 . Cinco segundos para a cobrança do tiro de meta; se exceder o tempo, será marcado escanteio;

4 . Dez segundos para o jogador substituído deixar o campo; ele deve sair pelo ponto mais próximo que estiver;

5 . Um minuto do lado de fora: atleta que receber atendimento médico no campo deverá ficar um minuto fora de campo até retornar;

6 . Se o goleiro precisar de atendimento médico, um jogador de linha deverá ficar de fora do jogo por um minuto. O técnico ou o capitão apontam;

7 . Fim dos "bolinhos": somente o capitão poderá falar com o árbitro;

8 . Protocolo Vini Jr: jogador que cobrir a boca durante uma discussão será expulso;