Torcedores reagem a mudanças de arbitragem no Brasileirão: 'Caos'
CBF implementa mudanças apresentadas na Copa do Mundo e outras novidades
A CBF anunciou nesta segunda-feira (10) que a partir do próximo final de semana, o Brasileirão das Séries A e B vão contar com uma série de novidades na atuação da arbitragem. Com a divulgação, torcedores dos clubes brasileiros reagiram com dúvidas.
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Uma das regras mais contestadas foi a que o VAR poderá rever a aplicação do segundo amarelo, que causaria expulsão, onde muitos torcedores reagiram negativamente com a possibilidade de prejudicar seus times. Veja a repercussão:
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Essa checagem de VAR pra segundo amarelo aqui vai ser um CAOS...— Ismael (@AperteiOR1) August 10, 2026
Minha nossa senhora, essa de dar direito ao VAR de aplicar o segundo cartão amarelo vai ser um prato cheio pro entretenimento na JUNGLE league kkkkkk. Toda rodada vai ter no mínimo umas 3 expulsões.— Francesco Marchetti (@marchetti97) August 10, 2026
1 minuto fora é muito pouco, os cara faz cera e ganha 3 minutos ou mais para ficarem 1 minuto só com 1 a menos.— Wallace Santosᴮᴮᴹᴾ (@Ws04_) August 10, 2026
Regras boas e impedimento semiautomático, top! Agora só falta o fim do gramado sintético pra finalmente termos uma liga decente— João 🇧🇷 (@goldoromer0) August 10, 2026
A questão do segundo amarelo o var deveria chamar e mais nada, deixa o juiz decidir. Agora a cabine de var chama o juiz e fica dando pitaco aí não dá— AlysK (@_alysK_) August 10, 2026
Gosto q a cbf reimplementa as mesmas regras de sempre como se fossem novas— Juaumzinhu (@joao_victor_oc) August 10, 2026
Veja o que muda na arbitragem do Brasileirão das Séries A e B
- Oito segundos com a bola nas mãos; se o goleiro exceder esse prazo, será marcado escanteio para o adversário;
- Cinco segundos para o arremesso lateral; a contagem começa a partir do momento em que o jogador pegar a bola;
- Cinco segundos para a cobrança do tiro de meta; se exceder o tempo, será marcado escanteio;
- Dez segundos para o jogador substituído deixar o campo; ele deve sair pelo ponto mais próximo que estiver;
- Um minuto do lado de fora: atleta que receber atendimento médico no campo deverá ficar um minuto fora de campo até retornar;
- Se o goleiro precisar de atendimento médico, um jogador de linha deverá ficar de fora do jogo por um minuto. O técnico ou o capitão apontam;
- Fim dos "bolinhos": somente o capitão poderá falar com o árbitro;
- Protocolo Vini Jr: jogador que cobrir a boca durante uma discussão será expulso;
- VAR poderá rever a aplicação do segundo amarelo, que causaria expulsão;
➡️Brasileirão terá mudanças na arbitragem; veja regras aprovadas
Para o próximo ano:
- VAR poderá rever escanteio concedido por engano, desde que antes da cobrança.
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