Egídio sugere laterais para Ancelotti na Seleção Brasileira: 'Chamam atenção'

O ex-jogador Egídio sugeriu dois laterais para a próxima convocação do treinador Carlo Ancelotti. Ao Lance!, o antigo atleta chamou atenção para Kaiki Bruno, do Cruzeiro, e Matheus Bidu, do Corinthians. Para ele, o italiano deveria dar oportunidade aos jogadores.

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— Acho que essa carência existe há um tempo e não é só no Brasil. É algo mundial. Mas ainda temos bons nomes, como o Nuno, do PSG. Para a Seleção, coloco o Kayke, do Cruzeiro, o Matheus Bidu, do Corinthians, são jogadores que tem regularidade nos próprios times. Eles me chamam atenção desde a temporada passada — analisou o ex-jogador.

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Seleção Brasileira

Após a derrota para a França por 2 a 1, na última quinta-feira (26), a Seleção Brasileira irá enfrentar a Croácia, nesta terça-feira (31), às 21h (de Brasília), nos Estados Unidos.

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Nessa segunda-feira, véspera da partida, Ancelotti comandou o último treino da Seleção, mas como de hábito fechou a atividade e não deu indicativo do time que irá a campo. É certo, porém, que ele terá mudanças em relação à equipe que alinhou contra a França, na semana passada.

Entre as alterações, Luiz Henrique deve ganhar a vaga de Raphinha no ataque, e Danilo pode começar na lateral direita. Ele disputa vaga com Ibañez. As mudanças são necessárias porque o atacante do Barcelona e o lateral da Roma foram cortados por causa de lesões.

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Na zaga, o capitão Marquinhos retorna contra a Croácia e compõe a defesa do Brasil com Léo Pereira. Assim, Bremer deve voltar ao banco.

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