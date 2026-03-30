Neto questiona jogador da Seleção e analisa ausência de Neymar: 'Cresce'

O ex-jogador Neto analisou a atual situação da Seleção Brasileira após a derrota para a França e às vésperas da partida contra a Croácia. Durante o programa "Donos da bola", desta segunda-feira (30), o atual apresentador comentou sobre a ausência de Neymar e questionou a presença do zagueiro Ibanez.

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Por mais uma vez, o camisa 10 do Santos ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti. Ao tratar do assunto, Neto chamou atenção para as condições físicas do atleta. Além disso, o apresentador também detonou a presença do Ibanez na lista do italiano.

— Vocês acham mesmo que vamos ganhar a Copa do Mundo com o Ibanez na lateral? E nada contra o menino. Mas vocês acham certo isso? Aí vem a questão do Neymar. Mas é um cara que não conseguiu fazer dois jogos seguidos no Campeonato Paulista. Ou no Brasileiro — iniciou o ex-jogador, antes de completar.

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— Se o Neymar foi a salvação. Convoca o cara. Tá tudo certo. Se isso for o mais importante. Porque tem um bando de puxa saco. Agora, cada vez que a Seleção perde, o Neymar cresce — concluiu.

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Seleção Brasileira

Brasil e Croácia fazem nesta terça-feira (31) o último amistoso antes de Carlo Ancelotti definir a Seleção que irá para a Copa do Mundo. As duas equipes se enfrentam em Orlando (EUA) a partir das 21h (de Brasília). O jogo terá transmissão da TV Globo, do SporTV e da GETV.

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Nessa segunda-feira, véspera da partida, Ancelotti comandou o último treino da Seleção, mas como de hábito fechou a atividade e não deu indicativo do time que irá a campo. É certo, porém, que ele terá mudanças em relação à equipe que alinhou contra a França, na semana passada.

Entre as alterações, Luiz Henrique deve ganhar a vaga de Raphinha no ataque, e Danilo pode começar na lateral direita. Ele disputa vaga com Ibañez. As mudanças são necessárias porque o atacante do Barcelona e o lateral da Roma foram cortados por causa de lesões.

Na zaga, o capitão Marquinhos retorna contra a Croácia e compõe a defesa do Brasil com Léo Pereira. Assim, Bremer deve voltar ao banco.

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