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Mbappé responde sobre candidatura à presidência da França: 'Já sou odiado'

Jogador falou também sobre seguir carreira como treinador

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
14/06/2026 17:21
Atualizado há 3 minutos
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Atacante Kylian Mbappé e o presidente da França, Emmanuel Macron (Foto: Franck Fife/AFP)
Atacante Kylian Mbappé e o presidente da França, Emmanuel Macron (Foto: Franck Fife/AFP)

Kylian Mbappé abriu o jogo sobre seus planos para depois da aposentadoria e garantiu que não pretende seguir carreira política, assunto em alta na França. Em entrevista ao jornal francês "Le Parisien", o atacante da seleção francesa e do Real Madrid afirmou que deseja manter diferentes possibilidades para o futuro, incluindo a chance de se tornar treinador, mas afastou qualquer chance de disputar a presidência do país.

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    Questionado por Didier Deschamps, atual técnico da França, sobre a possibilidade de assumir um banco de reservas após encerrar a carreira, Mbappé não descartou a ideia.

    — Eu não sei… Quero me dar a possibilidade de ter muitas opções depois da minha carreira. Tenho um negócio muito bem estruturado. Se eu quiser ser empresário, serei empresário — afirmou.

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    Na sequência, o camisa 10 revelou que pretende obter as licenças necessárias para trabalhar como treinador, mesmo sem ter certeza se seguirá esse caminho.

    — Para ter essa possibilidade, claro que vou tirar meus diplomas. Não custa nada. É um aprendizado a mais, algo que vai enriquecer meu lado humano e profissional. Mas, para ser treinador, primeiro é preciso aceitar o fim da carreira de jogador — explicou.

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    A entrevista então avançou para outro tema: a política. Ao ser perguntado sobre possíveis ambições maiores após o futebol, Mbappé foi direto e respondeu em tom descontraído.

    — Não, não se preocupem, eu não estou falando em ser presidente da República. Muitas pessoas me dizem isso, mas não está nos meus planos. Já sou odiado o suficiente assim — brincou, admitindo imaginar uma vida mais discreta quando pendurar as chuteiras.

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    Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)
    Mbappé e Didier Deschamps durante preparação da seleção francesa para a Copa do Mundo (Foto: Thomas Padilla / POOL / AFP)

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