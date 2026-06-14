Mbappé responde sobre candidatura à presidência da França: 'Já sou odiado'
Jogador falou também sobre seguir carreira como treinador
Kylian Mbappé abriu o jogo sobre seus planos para depois da aposentadoria e garantiu que não pretende seguir carreira política, assunto em alta na França. Em entrevista ao jornal francês "Le Parisien", o atacante da seleção francesa e do Real Madrid afirmou que deseja manter diferentes possibilidades para o futuro, incluindo a chance de se tornar treinador, mas afastou qualquer chance de disputar a presidência do país.
Quais são as seleções que o Brasil nunca venceu em Copas do Mundo?
Alemanha x Curaçao: O choque entre o técnico mais jovem e o mais velho da história das Copas
Curaçao é a seleção estreante a marcar mais cedo em Copas do Mundo desde 1994
➡️Hernandez abre jogo sobre relação de Mbappé e Dembélé na França: 'Posso garantir'
Questionado por Didier Deschamps, atual técnico da França, sobre a possibilidade de assumir um banco de reservas após encerrar a carreira, Mbappé não descartou a ideia.
— Eu não sei… Quero me dar a possibilidade de ter muitas opções depois da minha carreira. Tenho um negócio muito bem estruturado. Se eu quiser ser empresário, serei empresário — afirmou.
Na sequência, o camisa 10 revelou que pretende obter as licenças necessárias para trabalhar como treinador, mesmo sem ter certeza se seguirá esse caminho.
— Para ter essa possibilidade, claro que vou tirar meus diplomas. Não custa nada. É um aprendizado a mais, algo que vai enriquecer meu lado humano e profissional. Mas, para ser treinador, primeiro é preciso aceitar o fim da carreira de jogador — explicou.
A entrevista então avançou para outro tema: a política. Ao ser perguntado sobre possíveis ambições maiores após o futebol, Mbappé foi direto e respondeu em tom descontraído.
— Não, não se preocupem, eu não estou falando em ser presidente da República. Muitas pessoas me dizem isso, mas não está nos meus planos. Já sou odiado o suficiente assim — brincou, admitindo imaginar uma vida mais discreta quando pendurar as chuteiras.
➡️Craques do PSG travam duelo por titularidade na França às vésperas da estreia na Copa do Mundo
França na Copa do Mundo
A seleção da França estreia na Copa do Mundo nesta terça-feira (16), às 16h (de Brasília), contra Senegal. O Grupo I ainda conta com Noruega e Iraque.
💸Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável